Uetze/Dollbergen

Weil er Mitte Juni vergangenen Jahres vor seinem Elternhaus in Dollbergen komplett ausrastete und sich anschließend gegen seine Verhaftung zur Wehr setzte, hat sich ein 24-Jähriger jetzt vor dem Amtsgericht Burgdorf verantworten müssen. Wegen Sachbeschädigung, Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte handelte sich der junge Mann eine sechsmonatige Freiheitsstrafe ein, die das Gericht zur Bewährung aussetzte. Der Mann muss sich allerdings einem Anti-Aggressionstraining unterziehen und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Warum genau er so ausrastete, kam im Prozess nicht zur Sprache. Nur so viel: Er wollte eigentlich nur mit seiner Mutter, die mit dem Stiefvater und dem Stiefbruder in Dollbergen zusammenwohnt, sprechen. Die Familie freilich ließ ihn gar nicht erst ins Haus. Im Gegenteil: Kaum hatte er geklingelt, sperrte die Mutter auch schon die Tür ab.

Daraufhin wütete der 24-Jährige im Garten hinterm Elternhaus. Erst zertrümmerte er eine Wäschespinne. Dann rammte er eine Harke in den Boden. Als Nächstes trat er mit dem Fuß gegen die Terrassentür, auf dass das Glas zu Bruch ging, und stieß gegen den im Wohnzimmer auf dem Sofa liegenden Stiefvater die Drohung aus „Ich bring’ Dich um, Du Hurensohn“. Schließlich schleuderte er auch noch eine Schaufel nach dem Mann, verfehlte ihn aber knapp. Der 16 Jahre alte Stiefbruder alarmierte daraufhin die Polizei.

Sechs Polizisten braucht es für die Festnahme

Als der Streifenwagen eintraf, war der Wüterich bereits auf dem Fahrrad Richtung Uetze unterwegs. Dort traf ihn die Besatzung eines weiteren Streifenwagens auf der Dollberger Straße an. Allerdings ließ der 24-Jährige nicht mit sich reden. Er türmte und verschanzte sich hinter seinem Fahrrad im überdachten Verschlag eines Hofes. Es brauchte sechs Polizisten, um den jungen Mann, der zu dieser Zeit als wohnsitzlos galt, hervorzuzerren, in den Streifenwagen zu verfrachten und aufs Revier zu bringen. Eine Streifenpolizistin, die dabei zuschaute, behauptete im Zeugenstand, der 24-Jährige habe mit seinen Fußballschuhen um sich getreten. Ihre Kollegen, die an der Festnahme beteiligt waren, konnten das aber nicht bestätigen.

Die zerrütteten Familienverhältnisse haben sich seit dem Vorfall augenscheinlich nicht verbessert. Jedenfalls würdigten weder die Mutter noch der Stiefvater und dessen Sohn den 24-Jährigen außerhalb des Gerichtssaals eines Blickes. Dabei scheint sich der junge Mann inzwischen gefangen zu haben. Er lebt jetzt in einer von Sozialarbeitern betreuten Wohngruppe von Pro Beruf in Hannover und strebt eine Ausbildung zum Zimmermann an.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Gericht attestierten ihm deshalb eine positive Sozialprognose, was ein Aussetzen der Freiheitsstrafe auf drei Jahre zur Bewährung erst möglich machte. Der 24-Jährige akzeptierte das Urteil und erklärte, dass er auf Rechtsmittel verzichte.

Von Joachim Dege