Uetze

Einen Platz für ihren Nachwuchs in einer Krippe, einem Kindergarten, Hort oder der offenen Ganztagsschule können Eltern ab sofort online bei der Gemeinde buchen: Projektleiterin Claudia Blendner und ihr Team schalten die Anmeldung auf der Uetzer Homepage an diesem Montag, 8. November, frei – damit müssen Mütter und Väter nicht mehr in eine Kita oder ins Rathaus gehen, um die Anmeldung abzugeben. „In einem ersten Schritt hatten wir im vergangenen Jahr ein Formular auf der Internetseite bereitgestellt, das Eltern ausdrucken, ausfüllen und scannen konnten“, sagt Fachbereichsleiterin Tamara Möller.

Gleichwohl: Das Verfahren sei aus Sicht der Verwaltung nicht barrierefrei, und den Familien fehlte nach wie vor die Bestätigung, dass der Antrag auf Kinderbetreuung eingegangen sei. All diese Unzulänglichkeiten soll das neue System nun beheben, auch wenn die Eltern auch in Zukunft die Kitas und das Rathaus aufsuchen können, wenn ihnen die Online-Anmeldung zu viele Schwierigkeiten bereitet. „Natürlich bieten wir weiterhin unsere Unterstützung an“, sagt die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch.

Karte zeigt die Kitas mit Betreuungszeiten

Das Portal stehe allen Familien offen, die einen Betreuungsplatz benötigen, sagt Blendner. Sie bestätigt, dass manche Mütter bereits in der Schwangerschaft die Anmeldung für die Krippe abgäben – durchaus sinnvoll, wenn das Kind nach einem Jahr betreut werden soll, fügt sie hinzu. Auf www.uetze.de finden sie unter der Rubrik „Leben in Uetze“ den Bereich Kinderbetreuung/Allgemeines. Dort hat Blendner unter anderem eine Karte mit allen Einrichtungen, auch unter Regie der AWO, hinterlegen lassen. Dazu gehören neben 14 Kitas auch zwei Horte und die beiden offenen Ganztagsschule (OGS). Gut 700 Plätze gibt es in den Kindergärten, 180 in Krippen, 120 in den Horten und 250 in den OGS, wie Tesch sagt.

Wer auf das Symbol einer Einrichtung klickt, erhält neben der Anschrift und Kontaktdaten auch den Überblick über die Betreuungsangebote mit Kernzeiten für einen Halbtags- und Ganztagsplatz, Früh- und Spätbetreuung. Das Anmeldeformular umfasst zunächst den Termin, zu dem das Kind aufgenommen werden soll, die Kosten für die jeweilige Betreuung und drei Wunsch-Kitas, die die Familien aussuchen können. Es folgen Felder für die Daten des Kindes, der Sorgeberechtigten inklusive der Berufstätigkeit, der Geschwister und Felder für besondere Bemerkungen.

Zudem können die Antragsteller alle Dokumente digital hochladen. „Nicht nur Familien, die bereits in Uetze wohnen, können sich anmelden, sondern auch jene, die einen Umzug in die Gemeinde planen“, sagt Blendner. Das erleichtere der Verwaltung die Bedarfsplanung, fügt Tesch hinzu.

Wer auf eine Einrichtung klickt, erhält alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Quelle: Screenshot: Antje Bismark

Nur Neu-Anträge sollen im Portal aufgenommen werden

Wer das digitale Verfahren wählt, muss der Datenschutzerklärung zustimmen, die sich am Ende des Antrags befindet – ehe er oder sie den Betreuungsplatz buchen kann. Unmittelbar nach dem Absenden erhalten die Antragsteller die Bestätigung, dass ihr Dokument eingegangen und bearbeitet ist. „Diese Rückmeldung gab es bislang nicht“, sagt Blendner.

Noch bis Mittwoch, 15. Dezember, können sich alle Familien anmelden, die ab dem 1. August 2022 einen Platz für den Nachwuchs benötigen. Für Krippenkinder, die in die Kita wechseln, muss ebenfalls ein Antrag gestellt werden, sagt Möller. Sie betont zugleich, dass jene, die bereits einen Platz beantragt haben, sich nicht mehr melden müssen. „Sonst bekommen wir eine doppelte Buchung“, fügt sie hinzu.

Von Antje Bismark