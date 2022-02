Uetze

In der Gemeinde Uetze sind die Kindertagesstätten in diesem Sommer vom 1. bis zum 22. August geschlossen. Für Eltern, die in diesem Zeitraum ihre Kinder nicht selbst betreuen können, richtet die Gemeinde wieder eine Sommer-Kita im Uetzer Familienhaus neben dem Freibad ein. Für diese können die Jungen und Mädchen ab sofort angemeldet werden.

Anmeldeformulare sind in der Kindertagesstätte erhältlich, in der das Kind regulär betreut wird und auch dort bis spätestens 31. Mai wieder einzureichen. Eine Anmeldung für die Sommerkita, die vom 1. bis 19. August angeboten wird, ist laut Verwaltung ausschließlich unter Vorlage entsprechender Arbeitsnachweise beider Sorgeberechtigter möglich. Aus den Nachweisen müsse erkennbar sein, dass die Betreuung des Kindes aus berufsbedingten Gründen während der allgemeinen Kita-Schließung nicht erfüllt werden kann. Angemeldet werden können die Jungen und Mädchen wochenweise.

Fragen zur Sommerbetreuung beantwortet das Familienbüro nach einer E-Mail an kitaverwaltung@uetze.de. Auch die Kita-Teams stehen für Auskünfte zur Verfügung.

Von Anette Wulf-Dettmer