Hänigsen

Jugendliche aus Altmerdingsen, Krätze, Hänigsen und Obershagen, die im Jahr 2022 in der St. Petri-Kirche in Hänigsen konfirmiert werden wollen, können sich ab sofort anmelden. Die Anmeldebögen liegen vor der Kapelle in Altmerdingsen und vor dem Haus der Begegnung in Hänigsen aus. Sie können auch im Internet auf www.kirche-haenigsen-obershagen.de heruntergeladen werden. Sie müssen bis spätestens 10. Januar im Kirchenbüro, An der Kirche 2, abgegeben werden.

Der erste Elternabend ist für Donnerstag, 21. Januar, ab 19.30 Uhr in der St. Petri-Kirche vorgesehen – so es denn die Corona-Pandemie zulässt. „Da wir in diesem Jahr den Konfirmanden-Unterricht aufgrund der Corona-Situation ausgesetzt haben, werden wir im nächsten Jahr einen Doppeljahrgang haben“, sagt Pastor Steffen Lahmann. Er weist darauf hin, dass alle Jugendlichen, die im vergangenen Jahr angemeldet wurden, automatisch angemeldet bleiben und nicht erneut angemeldet werden müssen.

Von Sandra Köhler