Uetze/Bröckel

Im Antikhof Drei Eichen in Bröckel ist am Sonntag, 28. Juli, 11 Uhr, wieder die historische Frühstückstafel gedeckt. Erstmals fand die Veranstaltung bei der 800-Jahr-Feier Bröckels im Jahr 2015 statt. „Weil alle Beteiligten so viel Spaß hatten, machen wir das jetzt jedes Jahr“, sagt Antikhofbetreiber Torsten Laskowski. Wer noch dabeisein möchte, sollte sich umgehend unter Telefon (05144) 56 017 7 anmelden. Denn die Zahl der Plätze an der langen Tafel – die bei schönem Wetter unter freiem Himmel stehen wird – ist auf 30 begrenzt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Allerdings ist jeder aufgefordert, etwas mitzubringen, das dann bei Bedarf vor Ort in Mollen, Tonkrüge und andere historische Gefäße umgefüllt wird.

Darüber hinaus müssen die Gäste in historischen Gewändern aus der Zeit um 1750 erscheinen – diese können selbstverständlich auch selbst angefertigt sein. „Die Anreise darf zudem gern mit Kutsche oder Pferd erfolgen“, sagt Laskowski. Bröckel liegt nur 6,5 Kilometer nördlich von Uetze und gehört wie dieses zur EU-Leader-Region Aller-Fuhse-Aue.

Von Anette Wulf-Dettmer