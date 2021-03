Entschieden tritt Firmensprecher Ulrich Göbel Aussagen der Bürgerinitiativen Umwelt Uetze und Wathlingen entgegen, dass der Konzern K+S Lauge aus der Schachtanlage Asse (Landkreis Wolfenbüttel) in das Hänigser und Wathlinger Bergwerk Niedersachen-Riedel einleiten will. „Das ist an den Haaren herbeigeleiteter Blödsinn“, sagt Göbel.

Ebenso widerspricht er der Behauptung, dass K+S eventuell Niedersachsen-Riedel auch mit Halden- und Produktionswasser aus Hessen einleiten will. „Niedersachsen-Riedel wird ausschließlich mit Salzwasser niedersächsischer Standorte geflutet“, betont Göbel. Momentan habe K+S beantragt, Haldenwasser der Bergwerke Bergmannssegen-Hugo in Lehrte und Friedrichshall in Sehnde in die Schachtanlage Niedersachsen-Riedel pumpen zu dürfen. Dafür warte K+S momentan auf die Genehmigung. fs