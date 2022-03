Schwüblingsen

Angesichts der stark gewachsenen Population an Weißstörchen entbrennt mitunter immer häufiger auch ein heftiger Kampf der Tiere um die Nester. Die unterlegenen Paare sind dann gezwungen selbst aktiv zu werden, um etwa in Bäumen für eine eigene Heimstatt zu sorgen – speziell auch dann, wenn die Vögel einen rekordverdächtigen Bruterfolg wie im vergangenen Jahr haben.

In Uetze gibt es aktuell noch keinen Streit um die Behausung. Der Naturschutzbund Burgdorf, Lehrte und Uetze kümmert sich um heimelige Quartiere der Großvögel. Wie Storchenexperte Ehrhard Zander jetzt berichtet, sind so im Lauf der Jahre im gesamten Gemeindegebiet acht künstliche Nisthilfen entstanden, zuletzt etwa auch an der St.-Nicolai-Kirche in Obershagen. Dort ist inzwischen auch ein Storchenpaar, so früh wie selten, bereits aus dem Winterquartier zurückgekehrt, Beim Nestbau kann der Nabu auf eine bis zu 90-prozentige Finanzierungshilfe der Region Hannover aus dem sogenannten Biodiversitätsprogramm setzen, erläutert er.

Storchenhilfe in Uetze: Neben Geld braucht es auch fleißige Helfer

Doch Geld ist nicht alles. Es braucht auch viele fleißige Helfer – und Grundstücksbesitzer, die ihr Areal für den Nestbau zur Verfügung stellen. In Schwüblingsen ist der Nabu nun bei Franziska Coors und ihrem Lebenspartner Sebastian Schwarz offene Türen eingerannt. Oder eher umgekehrt: Es sei schließlich Mitleid mit den Störchen gewesen, erläutert das Paar seine Bereitschaft zur Aufnahme der gefiederten Gäste.

Im vergangenen Jahr hätten die Vögel versucht, auf einem benachbarten Mast der Feuerwehrsirene ein Nest zu bauen, berichtet Sebastian Schwarz. Doch vergeblich. Wegen des gewölbten, glatten Deckels sei das Nistmaterial immer wieder zu Boden gefallen. „Die saßen da drei Nächte lang“, ergänzt Franziska Coors. Da es aber in Schwüblingsen kein anderes Nest gab, hatte das Paar Kontakt zum Nabu aufgenommen. „Das hier ist ein idealer Ort für Störche“, sagen beide überzeugt und weisen auf den direkt angrenzenden Naturraum. „Sie müssen nun nur noch kommen.“

Familie hat Mitleid mit Störchen, die auf Sirene brüten wollten

Und nein, einen unerfüllten Kinderwunsch hätten weder Coors noch Schwarz. In ihrer Patchworkfamilie leben bereits fünf Kinder. „Damit sind wir durch“, sagt das 41 und 46 Jahre alte Paar unisono. Doch beide sind sich auch sicher, dass aus dem Freundes- und Bekanntenkreis „mit Sicherheit Sprüche kommen werden“. Doch damit könnten beide gut umgehen. „Wenn das jetzt mit der Storchenfamilie klappt, freue ich mich total“, gibt Coors sich als gute Gastgeberin zu erkennen. Künftig werde nun jeden Morgen der erste Blick aus dem Fenster dem Nest gelten, verspricht sie. Ihr Partner überlegt auch, ob noch eine Kamera am Einfamilienhaus installiert werden könnte, um die Aufzucht der Jungvögel zu dokumentieren.

Zur Galerie Nabu baut in Schwüblingsen dank vieler Helfer künstliche Nisthilfe für Störche auf.

Nach Zanders Angaben braucht es außer tatkräftiger Hilfe beim Bau – auch mit schwerem Gerät – die Bereitschaft von Grundstücksbesitzern sowie auch die finanzielle Unterstützung und Material. Der rund zwölf Meter hohe Mast stammt etwa als Spende von der Avacon mit Sitz in Burgwedel-Engensen, berichtet der Storchenexperte erfreut. Das Nest kommt von einem Korbflechter aus Mecklenburg-Vorpommern. Im Vorfeld wurde bereits ein massives Podest aus Winkeleisen und Eichenbohlen gefertigt. Auf diese rund 1,4 mal 1,4 Meter große Fläche wird dann das Korbgeflecht mit einem Durchmesser von circa 1,3 Metern gesetzt und befestigt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pferdemist dient als natürliche Wärmequelle

Damit sich die Störche, vor allem aber der erhoffte Nachwuchs wohlfühlt, wird der Korb noch mit Weidenzweigen ausgepolstert, und die Ränder werden so auch noch um etwa 20 Zentimeter in die Höhe gezogen. Als eine zusätzliche natürliche Wärmequelle sollen noch zwei Säcke mit Pferdemist sorgen, die den Boden des Nestes von Hand bedecken.

Diese Arbeiten müssen aber nicht in luftiger Höhe erfolgen. Möglich macht dies das Fundament aus vier Kubikmetern Beton, aus dem zwei mehr als stabil wirkende T-Eisen ragen. Mithilfe des Schaufelbaggers von Hans-Jürgen Bähre, der dafür eigens von Hänigsen nach Schwüblingsen gekommen war, wurde schließlich der Mast aus Holz aufgerichtet und mittels massiver Gewindestangen mit den tief im Beton steckenden T-Eisen verschraubt.

„Diese Technik hat sich bewährt“, sagen die beiden erfahrenen Baumeister Ehrhard Zander und Dieter Kleinschmidt. Denn so könnte das Nest bei notwendigen Reparaturen wieder zu Boden gebracht werden – und von Hand auch wieder mit warmem Pferdemist ausgepolstert werden. Die Störche sollen sich schließlich wohlfühlen.

Von Sven Warnecke