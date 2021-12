Dedenhausen

Bis zu zwei Drittel aller Autofahrer – je nach Straße – fahren zu schnell im Uetzer Ortsteil Dedenhausen. Diesen Schluss lassen die Geschwindigkeitsmessungen zu, die die Zukunftswerkstatt „Unser Dorf – Unsere Zukunft“ mit ihrem mobilen Tempomessgerät macht. Die Ergebnisse von Januar 2020 bis Mitte November 2021 hat Matthias Kröger, der als ehrenamtlicher Mitarbeiter der Zukunftswerkstatt die Messanlage betreut, jetzt der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellt.

Eine genaue Auswertung der Zukunftswerkstatt und der Verwaltung steht noch aus. „Aber schon jetzt kann man sagen: Tendenziell sind die Werte zu hoch“, berichtet Kröger. Das treffe insbesondere auf den Tempo-30-Bereich der Straße Zum Bahnhof zu, wo die Anlage seit dem 9. Oktober dieses Jahres im Einsatz ist. Dort fuhren bis zum 15. November 63,8 Prozent der Fahrzeuge schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer.

85 Prozent der Autofahrer missachten Tempo 30

Für Verkehrsplaner ist der Wert V85 von Bedeutung, der die Geschwindigkeit angibt, die 85 Prozent der Fahrzeuge erreichen. „Der Wert soll idealerweise so hoch wie die Geschwindigkeitsbegrenzung sein“, sagt Kröger. Auf der Straße Zum Bahnhof fuhren 85 Prozent der Fahrzeuge bis zu 41 Kilometer in der Stunde schnell, obwohl da nur Tempo 30 erlaubt ist. Die ermittelte Höchstgeschwindigkeit beträgt 74 Stundenkilometer. Sie wurde am 29. Oktober in der Mittagszeit erzielt. Nach Krögers Einschätzung werde es auf der Straße Zum Bahnhof immer wieder Geschwindigkeitsausreißer geben, weil einige Autofahrer auf das Gaspedal treten, um noch ihren Zug zu erreichen.

Seit Jahren fordert die Zukunftswerkstatt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer im Bereich der Bushaltestelle an der Eltzer Straße nahe der Molkerei. „Da ist es sehr unübersichtlich“, sagt Kröger. Nach seiner Meinung zeigen die dortigen Messungen, dass die Forderung berechtigt ist. Trotz der fast 90-Grad-Kurve in dem Bereich waren 32,2 Prozent der Autos mit mehr als 50 Stundenkilometern unterwegs. Der Wert V85 beträgt 54 Kilometer in der Stunde, die Höchstgeschwindigkeit 141 Stundenkilometer.

Mit Tempo 132 ins Dorf gerast

Auf der Eddesser Straße sind 61,8 Prozent der Autos mit mehr als Tempo 50 in den Ort hineingefahren. 85 Prozent davon waren mit bis zu 61 Kilometer in der Stunde unterwegs. 109 Stundenkilometer hat das Gerät als Höchstgeschwindigkeit gemessen. Am Ortseingang aus Richtung Uetze hielten sich 34,8 Prozent der Fahrer und Fahrerinnen nicht an die innerorts erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Einer oder eine raste gar mit Tempo 132 an der Messstelle vorbei. Hier liegt der Wert V85 bei 57 Kilometern in der Stunde.

Lesen Sie auch Uetzer Ortsbürgermeister klagen über Raser

Forderung: Mehr offizielle Kontrollen

Auch wenn die Zukunftswerkstatt die Messungen noch nicht ausgewertet hat, ergibt sich nach Krögers Ansicht bereits folgende Forderung: Polizei und Region Hannover müssen häufiger in Dedenhausen die Geschwindigkeit kontrollieren und Verstöße ahnden. Kröger: „Das muss dann wehtun.“

Die Zukunftswerkstatt hatte sich das Gerät mit Display Ende 2019 zugelegt und begann am 11. Januar 2020 mit den Messungen am Ortseingang Uetzer Straße. Dort und an den übrigen drei Messpunkten – Eddesser Straße, Eltzer Straße und Zum Bahnhof – war das Gerät jeweils mehrere Monate am Straßenrand installiert. Die Messstellen sind mit der Gemeindeverwaltung abgesprochen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller