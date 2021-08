Uetze/Hänigsen

„Das wird die größte Herausforderung für die Schüler sein, wenn sie den ganzen Tag, auch im Ganztagsbereich, eine Maske tragen müssen“, sagt Kerstin Ackermann, Leiterin der Grundschule in Uetze-Hänigsen. Bislang waren die Grundschüler von der Maskenpflicht befreit. „Aber wir dürfen individuelle Maskenpausen machen“, stellt die Rektorin Zeiten zum Durchatmen in Aussicht.

In allen Uetzer Schulen sind die Lehrerinnen und Lehre seit einigen Tagen aus den Ferien zurückgekehrt, um das neue Schuljahr vorzubereiten. Die täglichen Abläufe werden weiterhin von der Corona-Pandemie bestimmt. „Jetzt herrscht Maskenpflicht im Klassenraum, dafür nicht mehr auf dem Pausenhof. Im letzten Schuljahr war es genau anders herum“, sagt Ria Loosveld, Direktorin der Aurelia-Wald-Schule (AWG) im Uetzer Schulzentrum.

Unterricht nur mit Maske

Nicht geändert hat sich die Maskenpflicht auf den Fluren des Schulzentrums. Die Lehrkräfte hätten bislang schon mit FFP2-Masken unterrichtet, sagt die Hänigser Rektorin. „Wir wollten vermeiden, dass sie in Quarantäne müssen, sollte ein Schüler der Klasse positiv getestet werden.“ Mit Maske gelten sie nicht als Kontaktperson ersten Grades.

Auch das intensive Händewaschen bleibt Pflicht. „Vor dem Betreten des Schulgebäudes müssen sich alle die Hände waschen“, sagt die Hänigser Rektorin Ackermann. Dasselbe gilt für das Testen – es bleibt ein zentraler Ansatz, um das Infektionsrisiko für Schüler und Lehrkräfte zu minimieren – in allen Schulen.

Sieben Schnelltests in sieben Tagen

Neu ist, dass sich die Kinder und Jugendlichen in den ersten sieben Tagen jeden Tag zu Hause testen müssen, bevor sie zur Schule kommen. „Ich halte das für eine sinnvolle Lösung. Denn wir wissen nicht, was für Kontakte die Kinder in den Ferien hatten“, sagt Ackermann. Nach den ersten sieben Tagen sind dreimal in der Woche – montags, mittwochs und freitags – Corona-Schnelltests angesagt.

Die Schüler und Schülerinnen aller Uetzer Schulen haben vor den Sommerferien ein Testset für den ersten Schultag mit nach Hause genommen. Die Tests für die Abc-Schützen, die am Sonnabend eingeschult werden, verteilen die Lehrkräfte an den Elternabenden für die Erstklässler in dieser Woche, erläutert Ackermann. Die neuen Schüler der AWG können sich seit Montag ein Testset in der Schule – am Fenster des Sekretariats – abholen.

Für das Kontrollieren der Corona-Tests stellt die Hänigser Schule wieder eine pädagogische Mitarbeiterin ab. Fehlt die von Eltern unterschriebene Bestätigung, dass der Test am Morgen negativ war, wird der Test vor Ort nachgeholt. „Ich hoffe, dass die Eltern wieder gut mitarbeiten“, sagt Ackermann. In der AWG gibt es keine Zettel, sondern die Schüler bringen direkt den fertigen Test mit, der dann vor Ort von den Lehrern kontrolliert wird. „Zudem werden wir Listen anlegen, wer geimpft und genesen ist“, sagt Loosveld.

Es bleibt bei den Kohorten

Die Schüler werden zwar in voller Klassenstärke unterrichtet, allerdings werden wieder jahrgangsbezogene Kohorten gebildet. Diese sollen sich nach Möglichkeit aus dem Weg gehen. Alle Klassenräume hat die Gemeinde mit CO²-Messgeräten ausgestattet, damit rechtzeitig die Fenster zum Lüften geöffnet werden, die sich überall gut öffnen lassen. Lüftungsanlagen sind bislang nirgends installiert. Die Gemeinde hat jedoch ein Zehnjahresprogramm aufgestellt.

In der AWG drücken die Lehrkräfte in diesen Tagen selbst die Schulbank. Drei Referenten der Leuphana- Universität Lüneburg erarbeiten mit ihnen, wie sie in der Schule eine Wertschätzungskultur schaffen können. Denn das dürfe bei all den Corona-Regeln nicht verloren gehen, sagt Loosveld.

Von Anette Wulf-Dettmer