Uetze

Mit einem Gedenktag haben Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs der Aurelia-Wald-Gesamtschule in Uetze der Namenspatronin der Schule erinnert. Seit bereits fünf Jahren erinnern sie an Aurelia Wald, auch als „Engel von Auschwitz“ bezeichnet – doch in diesem Jahr wurde das Schicksal von noch viel mehr Menschen in Erinnerung gerufen.

Die Klassen unterstützten an diesem Tag die Initiative #everynamecounts der Arolsen Archives, welche es sich zur Aufgabe gemacht haben, biografische Daten der Insassen der Konzentrationslager (KZ) zu digitalisieren. Das Projekt läuft nach dem Crowdsourcing-Prinzip ab. Da die Datenmenge von 30 Millionen Dokumenten viel Zeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arolsen Archives in Anspruch nimmt, beteiligen sich Freiwillige aus aller Welt über das Internet an der Digitalisierung der Schicksale der Verfolgten.

Alle Helferinnen und Helfer wählen sich Insassen-Akten aus und übertragen die relevanten Informationen in ein Register. Das Ziel: der Jugend näher kommen und mit ihnen gemeinsam den Opfern ein digitales Denkmal zu errichten. Der Blick in den Rückspiegel solle zeigen, wohin Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus führen können, so die Initiatoren.

Leid der KZ-Häftlinge bewegt Schüler

Das Sensibilisieren zeigt bei den Jugendlichen Erfolg, wie die Aussage eines Schülers der Klasse 10.1 beweist: „Bisher habe ich die im KZ ermordeten Menschen immer nur als eine große Gruppe wahrgenommen. Daraus sind jetzt echte Einzelschicksale geworden und es stimmt: Jeder Name zählt!“ Die Gesamtschülerinnen und Gesamtschüler begannen nach einem kurzen Rückblick auf das Leben Aurelia Walds schließlich mit Hilfe der schuleigenen iPads die Digitalisierung der Akten. Diese stellte sie auch vor Probleme, denn viele der historischen Zeugnisse waren in altdeutscher Schrift, wie dem Sütterlin verfasst. Russische oder polnische Namen machten die Aufgabe nicht leichter.

Zudem trübte das Leid, das die Inhaftierten der Lager erfahren haben, zeitweise die Stimmung in den Gruppen. „Bei einem 16-Jährigen wurde als Todesursache Erschöpfung eingetragen, das hat mich am meisten getroffen“, sagt ein Mädchen aus der 10.4. Am Ende arbeiteten die Heranwachsenden konzentriert und engagiert. Die Tutorinnen und Tutoren gehen davon aus, dass sie mit diesem Projekt einen Weg gefunden haben, die Bereitschaft der jungen Menschen zu wecken, ein Zeichen gegen Diskriminierung und für ein respektvolles Miteinander zu setzen. Wegen der Corona-Vorschriften holen die Jahrgänge fünf bis neun den Gedenktag im Juli nach. Denn nach Einschätzung der Schule eigne sich der Onlineunterricht nicht, um sich mit der NS-Zeit auseinanderzusetzen.

Von Niklas Borm