Uetze

Die Aurelia-Wald-Gesamtschule in Uetze hat am Freitag für 134 Schüler und Schülerinnen zwei schöne Entlassungsfeiern – zum zweiten Mal unter freiem Himmel – auf die Beine gestellt. Schuldirektorin Ria Loosveld ließ in ihrer Rede das letzte und ungewöhnliche Schuljahr Revue passieren. Sie seien über Monate die Einzigen gewesen, die zur Schule kommen durften. „Schließlich hattet ihr noch das Glück, nach den Prüfungen wieder mit allen Mitschülern gemeinsam die letzte Woche in einem normalen Schulalltag zu verbringen und sogar eine Mottowoche zu machen – mit wirklich tollen Kostümen.“

36 Einsen auf den Abschlusszeugnissen

Loosveld geizte nicht mit Lob für die jungen Frauen und Männer: „Ihr habt ganz besonders in den Abschlussarbeiten gezeigt, dass ihr euch großartig entwickelt habt. Bei euch kann man nicht sagen, dass es ein verlorenes Jahr war. Ihr habt gezeigt, dass man auch unter Corona-Einschränkungen lernen und gute Leistungen bringen kann.“ Als Mathematikerin unterlege sie solche Behauptungen gern mit Zahlen, sagte Loosveld. „Wir haben großartige 63 erweiterte Sekundarabschlüsse 1, das ist mehr als die Hälfte des Jahrgangs. Wir haben insgesamt 36 Einsen in den Abschlussprüfungen – sogar neun in Mathematik, was ja gemeinhin immer als besonders schwere Prüfung gilt.“

Die Schulleiterin zeigte sich überzeugt, dass die Schulabsolventen im ungewohnten Lernumfeld ihres letzten Schuljahres wertvolle Kompetenzen entwickelt haben, „die euch im weiteren Leben sicher helfen werden.“ So mussten die Schüler und Schülerinnen sich mehr als andere Abschlussjahrgänge zuvor Lerninhalte allein erschließen und selbstständig Neues erarbeiten.

Das sind die Absolventen des Jahres 2021 134 Schüler verlassen die Aurelia-Wald-Gesamtschule in diesem Sommer mit einem Abschlusszeugnis. Es sind: Lerngruppe 9.2: Aleyna Alyansoglu, Tamar Moho, Levin Paris 9.3: Jasmina Fölkel, Gina-Marie Knape 9.4: Sarah Talu, David Tschaeschel 9.5: Mandy-Sue Beck, Dima Khero, Fini-Mae Philomena Lose, Jenny-Jane Seddig 10.1: Lina Sophie Benecke, Kyan Felix Berner, Lars Blumenkamp, Jessika Blums, Jarno Camps, Nick Degner, Hysen Dula, Emma Ernst, Ashley Grunert, Suna Günenc, John-Frederic Herdt, Liam Jepson, Jamie Lenk, Ragnar Marquardt, Kiron Mather, Maurice Matras, Angelina Meiling, Max Niewerth, Jonas Nogalski, Maja Pauls, Josiah Pütz, Alina-Marie Simon, Yelva Trujka, Emily Wedekind 10.2:Jolie Marie Ader, Max Bloch, Leonie Brückner, Lucas Christiansen, Jiyan Zidan Demir, Hannes Engler, Deljine Gin, Suleyman Göktas, Juan Justin Günenc, Dilan Kocas, Marlon Kuschick, Aimée Marples, Fynn Müller, Shanna Prieur, Dorian Reichert, Lyam Paul Rode, Madeleine Roggensack, Florjana Sahitaj, Anna-Lena Schlue, Tim Schröter, Elijah Sharma, Jo-Anton Thiele, Lara Jolina Thomas, Phil Warmbold, Jonas Wehnke, Fiona Weichbrodt 10.3: Leon Bernitzki, Angelina Sophie Bierstedt, Pascal René Brenner, Aurelia Casu, Paul Döbbelin, Domenik Duldhardt, Andreas Ernst, Nesrin Farhan Siso, Elif Gökce, Jonathan Gründemann, Annabelle Sophie Hänig, Luisa Marie Hibbeln, Tom Kannenberg, Jim Florian Krause, Sina Krüger, Jan Maisold, Merle Meldau, Lucas Meyer, Ephraim Ngamakabi da Silva, Dustin Redemann, Kai-Uwe Röhn, Zoe Joline Sennhenn, Said Soro Omar, Delil Uzun, Justin von Salzen, Paulina Frieda Wiegmann 10.4:Alissa Alp, Jonas Bangert, Nico Beuche, Lea Isabell Brause, Aleksej Frolov, Felix Hasberg, Felix Herrmann, Mara Sophie Hoff, Mare Kankelfitz, Timo Lüders, Anthony Meiling, Sulafa Mirza, Lenja Neubert, Leon Nickel, Mehdi Pamukcu, Sinja Chiara Reich, Leon Schneidewind, Delia Schönemeier, Julian Seide, Melina Talu, Leon Türk, Sara Maria Weiler, Leandra Weiß 10.5:Nick Bercht, Emily Beyer, Lil Bolz, Collin Chella, Marlon Chella, Tim Bastian Drefs, Leony Zoe Fritsche, Desiré Guerra, Isabella Dayana Holtz, Paul Louis Köster, Mario Luthmann, Sophi-Loreen Marocsik, Lea Nitsch, Medan Öngüdü, Leann Scharringhausen, Anna-Lena Schönhöft, Mathilda Cathlin Seeler, Jette Strohmann, Jannes Thunecke, Juliane von Engel, Ben Karl Wiegand, Timo Wollborn, Marah Ziegler, Luca André Zollo.

Die Jahrgangsbesten

Für die jungen Leute mit den besten Abschlüssen gab es Preise – gesponsert vom Förderverein der Integrierten Gesamtschule. Gina-Marie Knape erreichte den besten Abschluss des neunten Jahrgangs. Im zehnten Jahrgang gab es gleich drei beste Abschlüsse zu prämieren. Sulafa Mirza legte den besten Sekundarabschluss I – Hauptschule – ab. Den besten Sekundarabschluss I – Realschule – schaffte Angelina Meiling. Mit einem Notendurchschnitt von 1,09 – das ist das beste Zeugnis aller Absolventen – hat Leann Scharringhausen ihre Schulzeit mit dem Erweiterten Sekundarabschluss I beendet.

Von Anette Wulf-Dettmer