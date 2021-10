Uetze

Seit Jahren plant die Gemeinde Uetze die Sanierung der Osterstraße. Jetzt zeichnet sich für das Frühjahr 2022 voraussichtlich ein Termin für den Beginn der Bauarbeiten ab – bis dahin bleibt die Osterstraße insbesondere zwischen Mühlenstraße und Seeweg eine Holperstrecke.

Bereits im Sommer vorigen Jahres hatte der Uetzer Rat die Ausbaupläne abgesegnet. In diesem Jahr sollten die Baufahrzeuge anrollen. Die Gemeinde verschob aber den Baubeginn, weil der Förderbescheid des Landes auf sich warten ließ. Jetzt ist er endlich im Rathaus eingetroffen. Die Gemeinde bekommt laut Nils Nitschke, Tiefbauingenieur der Gemeindeverwaltung, 60 Prozent der förderungsfähigen Kosten erstattet. Das sind bis zu 630.000 Euro. Die Gesamtkosten für den Straßenbau belaufen sich nach den bisherigen Schätzungen der Verwaltung auf rund 1,6 Millionen Euro.

Fahrbahn wird 5,5 Meter breit

Geplant ist, die Fahrbahn auf der gesamten Straßenlänge von 600 Metern in einer Breite von 5,5 Metern zu asphaltieren. Auf der Westseite wird ein breiter und auf der Ostseite ein etwas schmalerer Gehweg mit roten Verbundsteinen gepflastert. Die Kreuzungen und die Bushaltestelle Schmiedestraße an der Einmündung zur Kaiserstraße sollen barrierefrei gestaltet werden. Unter anderem ist der Einbau sogenannter taktiler Leitelemente geplant, damit Sehbehinderte den Weg ertasten können. Bisher sind die Bürgersteige zum größten Teil unbefestigt.

Im Norden grenzt die Osterstraße an die Fuhse. Eine Stützmauer soll künftig verhindern, dass das dortige Prallufer bei Hochwasser abrutscht. An den Kosten für die Uferbefestigung und die Modernisierung der Bushaltestelle müssen sich die Anlieger nicht beteiligen. Bei der Berechnung der Anliegerbeiträge wird die Verwaltung die Landesförderung berücksichtigen. Der Uetzer Rat hat die Straßenausbausatzung im Juli 2020 dahingehend geändert.

Wasserverband saniert Kanalisation

Auch der Wasserverband Peine ist bei dem Bauprojekt dabei. Er will fast auf der gesamten Länge den Regenwasserkanal erneuern und teilweise den Schmutzwasserkanal reparieren. Die Erneuerung der Trinkwasserleitung in einem Teilbereich der Osterstraße will der Wasserverband mit dem Verlegen neuer Wasserleitungen in der Schmiedestraße und der Straße Am Heidbleeck verbinden. Für die Wasserleitung hat er 275.000 Euro und für die Kanalisation 435.000 Euro veranschlagt.

Die Gemeinde und der Wasserverband werden die Arbeiten gemeinsam ausschreiben. Das wird voraussichtlich Anfang 2022 geschehen. „Sodass wir hoffentlich um den 1. April anfangen können“, sagt Nitschke. Die witterungsabhängigen Bauarbeiten würden sich voraussichtlich bis zum Sommer oder Herbst 2023 hinziehen.

Straße wird nicht auf ganzer Länge gesperrt

Die Anwohner sollen so lange wie möglich mit ihren Autos die Grundstücke erreichen. Nach Nitschkes Worten werden die Bauarbeiter abschnittsweise vorgehen, damit nur Teilsperrungen der Straße erforderlich werden. „Wir machen keine Vollsperrung über 600 Meter“, betont der Tiefbauingenieur. Nach seinen Angaben wird die Osterstraße nach dem Ausbau zu einer Vorfahrtstraße. Tempo 50 werde dort erlaubt sein. Auch Lastwagen dürften dort fahren. Während der Planungsphase hatte es Diskussionen mit den Anwohnern über den künftigen Charakter der Osterstraße gegeben.

Nach Nitschkes Kenntnis will der Stromversorger Avacon seine 20-Kilovolt-Leitung im Norden der Osterstraße erneuern. Das werde Avacon voraussichtlich vor den Straßenbauarbeiten machen. Auf den unbefestigten Gehwegen komme man leicht an die alte Leitung heran, erläutert der Ingenieur.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller