Uetze

Ein ausgehängtes Gartentor in der Straße Am Kartoffelfeuer in Uetze hat am Sonnabend die Polizei beschäftigt. Ein 72-jähriger Anwohner hatte sie alarmiert, nachdem er festgestellt hatte, dass das Tor, das in den hinteren Gartenbereich führt, nicht nur ausgehängt, sondern auch eine Querlatte abgebrochen war. Der 72-Jährige befürchtet, Einbrecher könnten seinen Garten betreten haben, um auszukundschaften, wie sie ins Wohnhaus gelangen können.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten jedoch fest, dass der Garten nicht betreten worden war. Das Gartentor wurde vermutlich in der Zeit von Freitag, 15.30 Uhr, bis Sonnabend, 10.30 Uhr, beschädigt. Schadenshöhe: rund 50 Euro. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei Uetze unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 melden. Auch solche Kleinigkeiten sollten der Polizei gemeldet werden, erklärt ein Uetzer Beamter. „Damit die Polizei bei Bedarf rechtzeitig handeln kann.“

Von Anette Wulf-Dettmer