Dedenhausen

Die Zukunftswerkstatt aus Uetze-Dedenhausen unternimmt einen dritten Anlauf, um ihre Ausstellung „Daheim in Dedenhausen“ zu zeigen. Nachdem sie das Projekt im vorigen Jahr zweimal wegen der Corona-Pandemie absagen musste, will sie dieses nun am 30. Mai in den Räumen der Firma Blach präsentieren. Die Bundeszentrale für Politische Bildung fördert die Schau mit 5000 Euro aus ihrem Programm „Miteinander reden“.

„Am 30. Mai ist die letzte Gelegenheit, die Ausstellung innerhalb des Förderzeitraums zu zeigen, der schon zweimal verlängert wurde“, sagt Yvonne Sommer, die das Projekt für die Zukunftswerkstatt koordiniert. Einen Strich durch den neuen Zeitplan könnte einmal mehr die Pandemie machen. „Aber wir sind guter Hoffnung, auch wenn es momentan schwierig ist“, berichtet Sommer.

Besucher sollen ins Gespräch kommen

„Wir wollen ungern auf ein Online-Format umsteigen“, sagt sie. Die Schau sei als interaktive Ausstellung konzipiert. Sie solle dazu animieren, mit anderen Einwohnern des Dorfes ins Gespräch zu kommen. Dazu sollen zum Beispiel die gefilmten Interviews mit alteingesessenen Dorfbewohnern sowie mit Einwohnern, die vor längerer Zeit zugezogen sind, und mit Neubürgern beitragen.

Als Film wird auch ein Dorfspaziergang mit dem früheren Ortsbürgermeister Hans-Heinrich Bolten zu sehen sein. „Da geht es darum, wie das Dorf früher ausgesehen hat“, erläutert Sommer. So hätten die Dedenhausener in der Vergangenheit in mehreren Geschäften ihres Heimatorts einkaufen können. Heute gebe es nur noch das kleine Käselädchen. Außerdem will die Zukunftswerkstatt eine Art Diashow mit alten und neuen Bildern vorführen. „Das sind Eindrücke aus dem Dorf“, sagt die Koordinatorin der Zukunftswerkstatt.

Geld ist für Mitmachfest geflossen

Bislang hat die Bundeszentrale für Politische Bildung laut Sommer etwa die Hälfte der bewilligten Fördersumme ausgezahlt. Geld ist zum Beispiel für das Mitmachfest und für den Kauf von Ausstellungsmaterialien geflossen. Bei einer der Veranstaltungen, die der Vorbereitung der Ausstellung dienten, konnten die Besucher zum Beispiel ihre Geburtsorte auf einer Welt- und einer Deutschlandkarte sowie auf einer Landkarte der hiesigen Region mit Pinnnadeln markieren.

Falls die Corona-Pandemie wieder einen Strich durch die Terminplanung macht, muss die Zukunftswerkstatt den Restbetrag selbst aufbringen. Das werde das Projektteam notfalls schaffen, ist Sommer überzeugt. Denn: „Die Ausstellung ist unsere Herzensangelegenheit.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller