Dollbergen

Auf der Landesstraße 387 zwischen Uetze-Dollbergen und Oelerse ist am Dienstag ein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, über den Radweg gerutscht und schließlich in einem Weidezaun gelandet. Dabei wurde ein Element des Zauns – Maschendraht und Pfahl – zerstört. Der Fahrer oder die Fahrerin hat sich nach dem Unfall allerdings nicht bei der Polizei gemeldet, sondern hat das Auto zurückgesetzt und ist weitergefahren. Erst die Besitzerin der Weide hat die Beamten informiert, als sie am Dienstag um 19.20 Uhr den beschädigten Zaun bemerkte.

Anhand der Spuren am Unfallort geht die Polizei davon aus, dass das Fahrzeug aus Richtung Oelerse kam. Hinter der S-Kurve muss der Fahrer oder die Fahrerin die Kontrolle über das Auto verloren haben. Die Bremsspuren auf dem Seitengrün und auf dem Radweg zeigen, dass noch versucht wurde, einen Zusammenstoß mit dem Zaun zu verhindern. Am Unfallort konnten die Polizisten Teile eines Außenspiegels sicherstellen. Der Schaden am Zaun beläuft sich auf circa 200 Euro.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet. Mögliche Zeugen des Unfalls, der sich am Dienstag, 17. August, irgendwann in der Zeit von 15.30 bis 19.20 Uhr ereignete, können sich in der Dienststelle Uetze melden, Telefon (05173) 925430.

Von Anette Wulf-Dettmer