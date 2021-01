Burgdorf

Der Motorsport kennt die Fahrtechnik als Driften. Dabei dreht ein Fahrer bei hoher Geschwindigkeit seine Runden quasi auf der Stelle. So geschehen auf der Schützenwiese am Steindamm in Hänigsen. Dort hat sich ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Sonnabend, 9 Uhr, offenbar ebenfalls im Driften geübt und dabei Schaden angerichtet.

Der Boden war nach Darstellung der Polizei stark aufgewühlt. Hinweise auf den Täter liegen der Polizei, die wegen des Verdachts der Sachbeschädigung Ermittlungen aufgenommen hat, bislang nicht vor. Die Ermittler bitten etwaige Zeugen, sich unter Telefon (05136) 88614115 auf der Wache der Polizeiinspektion in Burgdorf zu melden.

Von Joachim Dege