Dollbergen

Ein Anwohner hat die Polizei Uetze am Donnerstag auf ein beschädigtes Verkehrsschild an der Berliner Allee in Dollbergen aufmerksam gemacht. Aufgrund der Spuren geht die Polizei davon aus, dass ein Fahrzeug zunächst auf die Verkehrsinsel geriet und dann gegen den Mast mit dem Verkehrszeichen prallte, sodass dieser abknickte.

Den Zeitraum des Unfalls grenzen die Beamten auf Mittwoch, 11. August, 13 Uhr, bis Donnerstag, 12. August, 8 Uhr, ein. Wer Hinweise zu dem Unfall mit Fahrerflucht geben kann, sollte sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 melden.

Von Anette Wulf-Dettmer