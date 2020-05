Uetze

Einen Schaden von 1000 Euro hat ein 55 Jahre alter Autofahrer aus Uetze verursacht, der am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr seinen Wagen in der letzten Parkbucht vor der Sparkasse abgestellt hatte. Anschließend setzte er rückwärts – entgegen der Einbahnstraßenregelung – zurück in Richtung der Kaiserstraße, um in den Börkersweg einzubiegen. Dabei kollidierte er nach Aussage eines Polizeisprechers mit einer Straßenlaterne, beschädigte diese und seinen Wagen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Uetze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Anzeige

Von Antje Bismark