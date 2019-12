Hänigsen

Eine 71-jährige Uetzerin ist am Donnerstag um 10 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Ostlandstraße in Hänigsen gegen einen Transporter gefahren. Gegenüber der Polizei gab die Frau an, das am Fahrbahn geparkte Fahrzeug nicht gesehen zu haben, weil die Sonne sie geblendet habe.

Opel nach Auffahrunfall in Hänigsen nicht mehr fahrbereit

Durch den Aufprall wurde die Frontpartie des Opels so stark eingedrückt, dass das Auto nicht mehr fahrbereit war. Der Beifahrer im Wagen der Seniorin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Von Anette Wulf-Dettmer