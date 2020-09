Dollbergen

Der Fahrer oder die Fahrerin eines silbermetallicfarbenes Auto hat am frühen Donnerstagmorgen unerkannt vom Unfallort im Pröbenweg in Uetze-Dollbergen fliehen können. Denn es war so dunkel, dass Zeugen weder den Autotyp und noch die Person am Lenkrad erkennen konnten.

Zeugen und zugleich Geschädigte sind die 33 und 34 Jahre alten Bewohner eines Einfamilienhauses im Pröbenweg. Sie wurden um 5.30 Uhr von einem lauten Knall vor ihrer Haustür geweckt worden. Daraufhin schauten sie aus dem Fenster ihres Schlafzimmers. Sie sahen den Wagen von der Größe eines VW Touran oder Opel Zafira, der zunächst zurücksetzte und dann davonfuhr. Als sie später zu ihrem blauen Touran am Straßenrand gingen, stellten sie fest, dass dieser an der hinteren linken Tür beschädigt war. Das muss die Ursache für den lauten Knall gewesen sein, der sie aus dem Schlaf gerissen hatte.

Bürger, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, bittet die Polizei in Uetze sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer