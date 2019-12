Uetze

Die Gemeinde Uetze erfüllt den Wunsch des Altmerdingser Ortsrats. Dieser hatte Mitte November darauf gedrungen, dass die Geschwindigkeitsmessanlage an der Ortsdurchfahrt instand gesetzt wird. Der Blitzer in Richtung Burgdorf war seit Dezember 2016 und der in Richtung Uetze seit Anfang 2019 außer Betrieb.

Inzwischen ist die fehlende Fahrbahnmarkierung aufgetragen – an diesem Punkt war die Reparatur bislang gescheitert. „Wir haben eine andere Firma gefunden, die die Arbeiten kurzfristig erledigt hat“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz auf Anfrage. Am Donnerstag sind Fachleute angerückt, welche die Sensoren in die Fahrbahn verlegen. Diese lösen den Fotoapparat im Starenkasten aus. In der Fahrbahn Richtung Uetze liegen die neue Sensoren jetzt.

Die neuen Sensoren in Fahrtrichtung Uetze sind verlegt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Sobald auch die Sensoren in der Gegenrichtung verlegt sind, wird die Gemeinde das Eichamt bestellen. Denn ohne die offizielle Eichung der Messanlagen können diese zwar die Fahrer fotografieren, die zu schnell unterwegs sind. Aber diese können nicht zur Kasse gebeten werden. „Wir hoffen, dass die Anlagen zeitnah geeicht werden“, sagt Fitz. Erfahrungsgemäß können von der Bestellung der offiziellen Eicher bis zu deren Kommen jedoch zwei bis drei Monate vergehen.

Wegen des Ausfalls der Blitzer sind der Gemeinde bisher Bußgeldeinnahmen in sechsstelliger Höhe entgangen. Für das Haushaltsjahr 2019 waren Einnahmen in Höhe von 65.000 Euro eingeplant.

Von Anette Wulf-Dettmer