Pünktlich am Dienstag, 25. August, kann der Verkehr wieder ungehindert auf der Bundesstraße 188 zwischen Schwüblingser Kreisel und Uetze rollen. Möglicherweise kann die Sperrung sogar schon am Montagmittag aufgehoben werden. Die Baufirma liege eineinhalb bis zwei Tage vor dem Zeitplan, sagt Maik Theunert von der Gemeinde Uetze. „Ich habe es selten erlebt, dass mal eine Firma vor der Zeit fertig ist.“

Saniert hat die Firma Kemna Bau den Abschnitt zwischen dem Ortseingang Altmerdingsen und der Einfahrt zum Irenensee. Die Fahrbahn hat eine neue Asphaltschicht und die Altmerdingser Ortsdurchfahrt zudem neue Gossen bekommen. In Altmerdingsen muss die Baufirma laut Theunert noch die stationären Tempomessgeräte wieder mit den Induktionsschleifen in der Fahrbahn verbinden. Regiobus wird die Haltestellen an der B188 wieder ab Dienstag anfahren.

Keine Durchfahrt für Lastwagen: Auf der K125 zwischen Schwüblingsen und dem Kreisel dürfen seit dem 27. Juli nur Rad- und Autofahrer sowie landwirtschaftliche Maschinen fahren. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Durchfahrverbot für Lkw

Wenn der Verkehr wieder rollt, hört für die Schwüblingser die Schonzeit auf. Mit Beginn der Bauarbeiten am 27. Juli hatte die Gemeinde Uetze die Kreisstraße 125 zwischen Schwüblingsen und Schwüblingser Kreisel für die Lastwagenverkehr gesperrt. Damit sollte verhindert werden, dass Lkw-Fahrer die offiziell ausgeschilderte Umleitungsstrecke über Hänigsen zur B214 und umgekehrt meiden und stattdessen durch die Uetzer Dörfer fahren.

Die Schwüblingser wünschen sich im Prinzip seit Langem, dass keine Lastwagen durch die ihren Ort rauschen. Das passiert vor allem dann, wenn die Autobahn 2 wegen eines Unfalls gesperrt ist und die Lkw die K125 als Ausweichstrecke nutzen. Dabei ist die Fahrbahn der Straße durch den Wald eigentlich zu schmal, um von Lastwagen genutzt zu werden. Begegnen sich zwei Lastwagen oder auch nur ein Lkw und ein Personenwagen, muss ein Fahrer in den Seitenraum ausweichen.

Von Anette Wulf-Dettmer