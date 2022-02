Uetze

Der Bauboom hat längst die Gemeinde Uetze erreicht, auch wenn es zurzeit nur in Dollbergen ein neues Baugebiet gibt, in dem in den vergangenen zwei Jahren viele Häuser errichtet wurden. „Wir haben in Hänigsen zurzeit keine großen Baugebiete, deshalb werden dort die Baulücken gefüllt. Das ist so gewollt“, sagt Ortsbürgermeister und SPD-Ratsherr Norbert Vanin.

Die Bauaufsicht für die Gemeinde Uetze und sieben weitere Kommunen hat die Region Hannover. 165 Bauanträge und 34 Voranfragen aus Uetze sind dort im vergangenen Jahr eingereicht worden. Das ist von den acht Kommunen, die die Region in Sachen Bauen betreut, die dritthöchste Anzahl, nur aus Sehnde – 190 Anträge und 24 Anfragen – sowie Burgwedel – 183 und 22 – kamen mehr. „Wir verzeichnen in den letzten Jahren einen konstanten Anstieg von rund 100 Anträgen pro Jahr“, sagt Christine Karasch, Baudezernentin der Region. Insgesamt gingen 2021 laut Region rund 1350 Bauanträge, Bauvoranfragen sowie Änderungsanträge ein, in 2020 waren es rund 1230 Anträge, 2019 knapp 1100.

Mit 165 Bauanträgen kann Uetze sich auch gegenüber seinen direkten Nachbarstädten gut behaupten. Das Burgdorfer Bauamt hat im vergangenen Jahr 248 Bauanträge bearbeitet und das Lehrter 249. In den nächsten Jahren wird die Bautätigkeit in Uetze kaum geringer werden, eher wird noch mehr gebaut. Denn die Gemeinde entwickelt neue Baugebiete.

Diese Baugebiete sind in Uetze geplant

Am weitesten fortgeschritten ist das Verfahren für das Baugebiet Bockwindmühle in Hänigsen. Auf rund 1,3 Hektar will ein privater Investor Grundstücke für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser ausweisen.

In Schwüblingsen ist ein Neubaugebiet am westlichen Ortsrand in Planung. Ab 21. Februar wird der Bebauungsplan „An den Keimhäusern“ einen Monat lang öffentlich ausgelegt.

In Katensen soll auf 1,6 Hektar ein Neubaugebiet am Schwüblingser Weg mit 13 bis 15 Grundstücken in erster Linie für Einfamilienhäuser entstehen. Zudem wird die Gemeinde dort mit großer Wahrscheinlichkeit eine Kita bauen.

Ein großes Baugebiet will die Gemeinde in Uetze Süd-West im Anschluss an die Dresdener Straße entwickeln. Allerdings steht die Planung noch ganz am Anfang.

Am Schapers Kamp ist Uetze wird demnächst auch gebaut. Für das kleine Baugebiet sind bereits alle elf Grundstücke verkauft.

Mehr als 700 Bauanträge für Wohnhäuser

Von den rund 1350 Anträgen, welche die Regionsverwaltung bearbeitete, bezogen sich mehr als 700 Genehmigungen auf den Neubau von Ein- und Mehrfamilienhäusern. Einen weiteren Schwerpunkt bildete laut Pressesprecher Klaus Abelmann der Bau von Kindertagesstätten, Schulen und Sporthallen. Fleißig gebaut haben auch Unternehmen in den acht Kommunen, es entstanden laut Abelmann Lager- und Produktionsflächen, Verbraucher- und Baumärkte. Der Bauboom bedeutet „dass wir als Dienstleister und letztlich Entscheider stark gefragt sind“, sagt Baudezernentin Karasch. Deshalb soll ein digitales Portal, dass die Region einrichten will, die Kommunikation zwischen allen Beteiligten eines Bauprojekts vereinfachen und die Abstimmungsprozesse verkürzen helfen.

Ein großes Grundstück in Hänigsen ist geteilt worden, um ein zweites Haus zu errichten. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Viel Eigeninitiative in Hänigsen

Vor einigen Jahren hat die Gemeinde für den alten Hänigser Ortskern einen Bebauungsplan aufgestellt. Ziel war es, dass auf den großen Grundstücken im alten Ortskern weitere Wohngebäude gebaut werden können. „In den 50er bis 70er Jahren wurde auf 1000 Quadratmeter großen Grundstücken gebaut“, erklärt Ortsbürgermeister Vanin. Mit viel Eigeninitiative der Eigentümer hat sich seitdem viel getan im Hänigser Ortsbild, nicht zuletzt auf etlichen Hofstellen landwirtschaftlicher Betrieb. „Stabile Scheunen und Ställe kann man gut zum Ausbauen nutzen“, sagt Vanin.

Von Anette Wulf-Dettmer