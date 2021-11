Uetze

Darauf kann der Uetzer Landwirt Henning Schumacher stolz sein: Schon in der zwölften Generation bewirtschaften die Schumachers den Hof Rohen-Schumacher an der Ecke Mühlen-/Osterstraße in Uetze. Doch erst seit der Agrarreform Mitte des 19. Jahrhunderts im Königreich Hannover ist die Familie Eigentümer des Hofs und sämtlicher dazu gehörender Ländereien. Zuvor war der Hof wie alle anderen Hofstellen im Dorf das Eigentum eines Grundherrn. Im Gegensatz zu Henning Schumachers Vorfahren konnten nicht alle Uetzer Bauern nach der Agrarreform ihren Besitz halten.

Die früheren Eigentumsverhältnisse gingen auf das Lehnswesen des Mittelalters zurück. Im Fürstentum Lüneburg, zu dem Uetze gehörte, wurden die Höfe von einem Grundherrn nach dem Meierrecht vergeben. Es regelte, dass grundsätzlich ein Hof immer vom Vater auf den Sohn oder auch den Schwiegersohn überging. Er war somit ein erblicher Pachthof. Erbe war meistens der älteste Sohn. Erst nach den Söhnen erbten die Töchter beziehungsweise deren Männer. Doch zurück zum Hof Rohen-Schumacher: Laut der Uetzer Ortschronik war Margarete Rohen die letzte Nachkommin der Familie Rohen. Sie heiratete 1643 während des Dreißigjährigen Kriegs Henni Schumacher, der dann den Hof übernahm.

In Ausnahmefällen zieht der Grundherr den Hof ein

„Lediglich in schwerwiegenden Fällen, zum Beispiel bei schlechtem Wirtschaften konnte der Hof vom Grundherrn eingezogen werden. Dem Bauern wurde gekündigt. Er wurde abgemeiert. Ein neuer Bauer wurde angemeiert“, schreibt der verstorbene Hobbyhistoriker Ernst Hübke in dem Buch „Die Realgemeinde Uetze von 1851 bis 1991“.

Zu den Höfen gehörten Gebäude, Ackerland und Wiesen. Hingegen gehörten Weideland und Wald, die Allmende, der Dorfgemeinschaft, die diese gemeinschaftlich nutzten. Zur Mast durften die Bauern ihre Schweine in die Wälder treiben. Eine Besonderheit in Uetze war, dass es Bauern mit ein wenig Eigenland gab. Zum Beispiel, wenn sie Ödland gekauft und urbar gemacht hatten.

Der Wald Schweineweide gehört heute der Realgemeinde Uetze. Der Name deutet darauf hin, dass er früher gemeinschaftlich als Schweinweide genutzt wurde. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Die Bauern mussten ihrem Grundherrn Abgaben und Arbeiten leisten. Nach Hübkes Angaben gab es 1616 in Uetze vier Grundherren. Dem Celler Herzog waren 45 Bauern abgaben- und dienstpflichtig, dem Rittergutsbesitzer 22, der Kirche neun und der Stadt Peine elf. Hinzu kamen damals 21 Häuslinge und Knechte mit geringem Grundbesitz. Sie wohnten laut Hübke in einer Kate und waren keine Lehnsleute eines Grundherrn.

Die wichtigsten Abgaben waren der Korn- und der Fleischzehnte. „Seinem Herrn hatte der Bauer je nach Größe des Hofes Hand- und Spanndienste zu leisten“, berichtet Hübke. Diese Arbeiten mussten die Bauern häufig während der Frühjahrsbestellung und der Erntezeit verrichten, sodass sie dann nicht auf ihren Feldern arbeiten konnten. „Zusätzliche vier Arbeitstage waren im Jahr von allen Pflichtigen, gleich welchem Grundherrn sie dienten, für den Landesherrn in den Ämtern oder Amtsvogteien zu erbringen“, schreibt Hübke.

Bauernhöfe heute: Kartoffeln und Gemüse sichern die Existenz Der Strukturwandel der Landwirtschaft macht auch vor der Gemeinde und der Ortschaft Uetze nicht Halt. 2020 zählte das Landesamt für Statistik in der Gemeinde 107 Betriebe. Hingegen waren es 1995 nach Angaben des Landesamtes noch 280. Allerdings wird in den Statistiken nicht zwischen Neben- und Vollerwerbsbetrieben unterschieden. Zahlen aus neuerer Zeit für die Ortschaft Uetze hat das Landesamt nicht. Über die verfügt jedoch der Landvolk-Kreisverband Hannover. Der hat nach Auskunft der Pressesprecherin Lisa Johannes derzeit 28 Mitglieder in der Ortschaft Uetze. Es könne jedoch sein, dass es in dem Ort noch weitere Betriebe gebe, weil nicht jeder automatisch Mitglied des Landvolks sei, sagt Johannes. Noch ganz anders sah es 1960 aus. Da wurden bei einer offiziellen Erhebung 273 Betriebe in der Ortschaft Uetze gezählt. Offenbar enthält diese Zahl zahlreiche Nebenerwerbsbetriebe. Denn rund die Hälfte aller Betriebe bewirtschaftete damals maximal fünf Hektar. Die heutigen rund 30 landwirtschaftliche Betriebe sind für einen ländlich geprägten Ort in der Größenordnung Uetzes relativ viel. „Dass die Landwirtschaft in Uetze bislang verhältnismäßig gering vom Strukturwandel betroffen ist, liegt unter anderem an der Spezialisierung der landwirtschaftlichen Betriebe und der dazugehörigen etablierten Verarbeitungs- und Vermarktungswege“, sagt Johannes. Die Raiffeisenwarengenossenschaft Osthannover, deren Tochter Groka und Kartoffel Deyerling Dollbergen vermarkten für die hiesigen Landwirte Früh- und andere Kartoffeln, Zwiebeln und Getreide. Außerdem bauen Uetzer Landwirte unter anderem Silberzwiebeln, Möhren, Bohnen und Rote Bete an. Johannes: „Der Anbau etwa von Kartoffeln oder Gemüse und die Möglichkeit der Beregnung erfordern zwar einen hohen Arbeitsaufwand, ermöglichen aber auch auf kleineren Flächen eine stabile Wertschöpfung.“

Bauern müssen Ablösesumme zahlen

Im 19. Jahrhundert reifte die Erkenntnis, dass die Abgaben- und Dienstpflichten eine ökonomische Entwicklung der Landwirtschaft behinderten und eine Agrarreform geboten war. Im Königreich Hannover wurden 1831 ein Ablösegesetz und zwei Jahre später eine Ablöseverordnung erlassen. Um sich von den Diensten und Abgaben zu befreien, mussten die Bauern eine Ablösesumme bezahlen, die sich auf den 25-fachen Wert der bisherigen Leistungen belief. Dieser Prozess dauerte mehrere Jahre. „Da das Kapital fehlte, wurde die Landeskreditanstalt gegründet“, schreibt die Heimatforscherin Gertrud Schumacher in der Ortschronik. Die Höfe dienten als Sicherheit für die Kredite.

Bestandteile der Agrarreform waren die Gemeinheits- und die Spezialteilung sowie die Verkopplung. Der größte Teil des Gemeinbesitzes an Weideflächen und Wald wurde zunächst aufgehoben und dann unter den bisherigen Nutzungsberechtigten aufgeteilt.

Die Kleinbauern gingen dabei leer aus. Die Verkopplung, die in Uetze 1851 abgeschlossen wurde, war eine Art Flurbereinigung. Kleinteilige Felder und Wiesen wurden zusammengelegt. Außerdem entstand in der Feldmark ein neues Wegenetz.

Nach Agrarreform wird mehr geerntet

Nach Gertrud Schumachers Worten führte die Agrarreform in Uetze zum gewünschten Erfolg: „Die meisten Höfe erhöhten den Viehbestand und verbesserten durch die Mistgaben ihre Ernten.“ Andererseits überforderte die Zinslast für den aufgenommenen Kredit einige Hofeigentümer. Laut Schumacher verlor ein Drittel der Uetzer Bauern in den Jahren nach der Verkopplung die Existenz.

Einen kleinen Teil des Gemeinbesitzes übernahm die 1851 gegründete Realgemeinde Uetze. Sie bewirtschaftet noch heute die Waldgebiete Fuhrenkamp, Kötjetannen und Schweineweide.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller