Uetze

„Umweltschutz kostet Geld“, sagt Uetzes Gemeindesprecher Andrea Fitz. Er denkt dabei an die Kosten für die Wildkrautbekämpfung auf öffentlichen Flächen. Sie sind nach seinen Angaben in den Jahren 2018 und 2019 von zuvor 9800 auf rund 98.000 Euro in die Höhe geschnellt. Sie haben sich also verzehnfacht. Der Grund: Der Bauhof bekämpft das Kraut nicht mehr mit Herbiziden, sondern aus ökologischen Gründen mit heißem Wasserdampf.

2018 hat sich der Uetzer Bauhof für 40.000 Euro ein Heißdampfgerät zur Krautbekämpfung zugelegt, weil es seit rund drei Jahren verboten ist, auf öffentlichen Flächen Glyphosat zu spritzen. „Die meisten Herbizide enthalten Glyphosat“, sagt Bauhofleiter Mathias Krüger. Auch für die Behandlung mit anderen Pflanzenschutzmitteln habe der Bauhof für jede Teilfläche beim Pflanzenschutzamt eine Genehmigung beantragen müssen. Die Bearbeitung der Anträge habe immer längere Zeit gedauert und Geld gekostet. „Deshalb haben wir gesagt, das wollen wir nicht mehr“, sagt Krüger.

Das Wasser wird auf 120 Grad Celsius erhitzt

Das Heißdampfgerät wird an das Multicar des Bauhofs als Aufsatz montiert. Zum Gerät gehört ein 1000-Liter-Wassertank. „Das Wasser wird auf 120 Grad erhitzt“, sagt Krüger. Das Gerät drückt den heißen Dampf über Düsen, die sich unter einer Metallhaube vor dem Multicar befinden, auf Gehwegplatten und gepflasterte Flächen. An unzugänglichen Stellen wie an Laternenmasten nutzen die Bauhofmitarbeiter eine Lanze, an deren Spitze der heiße Dampf austritt.

Der oberirdische Teil der so behandelten Pflanzen stirbt ab. Die Wurzeln schlagen wieder aus. Daher müssen die Bauhofmitarbeiter die Flächen mehrmals in gewissen Abständen bearbeiten. Mit der Zeit werden die Pflanzen geschwächt, sodass weniger Einsätze erforderlich werden.

Fünf Einsätze vor dem Rathaus

Weil der Sommer 2018 sehr heiß war, hat der Bauhof das Heißdampfgerät laut Krüger wegen der Trockenheit nicht die ganze Zeit über einsetzen müssen. „Wir haben jetzt eine volle Saison damit gearbeitet“, berichtet Krüger. Zum Beispiel habe der Bauhof das Kraut in diesem Jahr vor dem Rathaus fünfmal mit heißem Dampf bekämpft. Krüger geht davon aus, dass der Bauhof dort im nächsten Jahr mit drei Einsätzen auskommt.

„Der Arbeitseinsatz ist jetzt am Anfang wesentlich höher, als wenn wir mit Pflanzenschutzmitteln arbeiten würden“, sagt der Bauhofleiter. „Das ist uns aber auch vorher von den Anbietern gesagt worden“, fügt Gemeindesprecher Fitz hinzu. Wenn mit der Zeit die Zahl der Heißdampfbehandlungen zurückgehe, verringerten sich wieder die Kosten.

Eventuell ist zusätzliches Personal erforderlich

Trotzdem wird man sich nach seiner Meinung in Zukunft überlegen müssen, ob man jede Fläche befestigen müsse. Auf unbefestigten Flächen könne der Bauhof mit weniger Aufwand das Gras mähen. Eventuell erfordere die Krautbekämpfung mit heißem Dampf zusätzliches Personal. Oder der Bauhof müsse andere Arbeiten einschränken. Trotzdem gibt es nach Fitz’ Ansicht zu dem umweltfreundlichen Verfahren keine Alternative.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller