Die Gemeinde Uetze wird 2020 voraussichtlich 96.600 Euro an Sportförderung an die Vereine ausschütten. Nach Auskunft des Gemeindesprechers Andreas Fitz entfallen davon nach den neuen Förderrichtlinien etwa zwei Drittel auf die spezielle Förderung des Fußballsports. Nach einer Schätzung der Verwaltung sind das 65.100 Euro. Für die allgemeine Sportförderung bleiben dann noch circa 31.500 Euro. Die genauen Beträge könne die Verwaltung erst berechnen, wenn die Vereine die Zahl ihrer Mannschaften und Sportler gemeldet haben, gibt Fitz zu bedenken.

Die Zuwendungen an die Fußballvereine sind an die Bedingung geknüpft, dass mindestens vier Fußballteams des Vereins Punktspiele bestreiten. Laut Fitz erfüllen bis auf den MTV Dedenhausen alle Fußballklubs in der Gemeinde diese Vorgabe. Nach Angaben des Uetzer CDU-Fraktionschefs Dirk Rentz hat man sich bei der Festsetzung der Bedingung für die fußballspezifische Förderung an Richtlinien von Sportfachverbänden orientiert.

Rentz verweist darauf, dass von den neuen Förderrichtlinien der Gemeinde einige Vereine profitieren, die bisher keine Zuschüsse bekommen haben: „Die Sportförderung wird breiter gestreut.“