Dollbergen/Schwüblingsen

Zum Baustart des seit Langem geforderten Radwegs zwischen den beiden Uetzer Ortschaften Dollbergen und Schwüblingsen ist sogar Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) gekommen. „Schon seit 2005 ist dieser Radweg ein Thema und es freut mich, dass es jetzt umgesetzt wird“, erklärt Jagau, warum er gemeinsam mit Bürgermeister Werner Backeberg (SPD) und dem Regionsabgeordneten Jürgen Buchholz (SPD) aus Dollbergen am Mittwoch den symbolischen ersten Spatenstich gesetzt hat.

Der Radweg wird mit einer Breite von 2,50 Metern auf der Nordseite der Kreisstraße 132 angelegt. Er bekommt eine asphaltierte Deckschicht. Zwischen dem Ortseingang Schwüblingsen und dem Bollmoorweg wird es auf einer Länge von rund 150 Metern einen gemeinsamen Geh-und Radweg geben. Die Arbeiten in diesem Bereich sind aufwendiger, weil die Fahrbahn nach Süden verschwenkt werden muss. Dafür wird der Bereich in den Sommerferien für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Für die anderen Bauarbeiten an der insgesamt 2,2 Kilometer langen Strecke wird die Straße abschnittsweise halbseitig gesperrt. Eine Ampelanlage wird den Verkehr regeln.

Weitere Radwege entstehen

Der Radweg an der K132 ist einer von zahlreichen, die die Region in den nächsten Jahren bauen lässt. Jagau zeigt sich überzeugt, dass der Fahrradverkehr zunehmen werde. Denn es würden immer mehr E-Bikes gekauft und damit wachse der Bewegungsradius der Radfahrer. Die nächsten Projekte, die für Uetze von Bedeutung sind, ist der Lückenschluss des Radwegs entlang der Bundesstraße 188 und der Radweg von Schwüblingsen nach Lehrte-Arpke.

Mit dem Bau des Radwegs an der B188 zwischen Altmerdingsen und dem Burgdorfer Ortsteil Hülptingsen könnte schon 2021 begonnen werden. Die Region baut im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums. Die Planung für die Verbindung in die Nachbarstadt Lehrte sieht einen Baubeginn ab 2024 vor.

Verhandlungen mit Nachbarn stagnieren

Nicht so gut vorankommen die Verbindungen in die Nachbarkreise. Für Radwege zwischen Dedenhausen mit seinem Bahnhof und den Edemisser Dörfern Plockhorst und Wehnsen sowie Ohof und Leifferde im Landkreis Gifhorn machen sich Bürger schon seit Jahren stark. Nach Aussage Jagaus scheitert die Realisierung des kleinen Grenzverkehrs bislang am Geld. Von Dollbergen führen bereits zwei Radwege in den Landkreis Peine. Der Radweg nach Eddesse wurde 2003 gebaut, der nach Oelerse 2013/14.

Hier wird überall in Dollbergen gebaut

Die Baustelle an der K132 wird eine von vielen in Dollbergen sein. Gebaut wird in dem Ort zurzeit die kombinierte Mensa und Aula für Grundschule und Kita, Wohnhäuser im Baugebiet „Südlich Birkenweg“, an der Trinkwasserleitung in der Ladestraße und demnächst am Bahnhof. Dort entsteht ein neuer Bahnhofsvorplatz samt moderner Fahrabstellanlage und ein Park+Ride-Platz südlich der Ladestraße. Hier sollen laut Region in der nächsten Woche die Vorbereitungen für die Bauarbeiten beginnen.

Von Anette Wulf-Dettmer