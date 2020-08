Uetze

Jeden Tag mogeln sich zahlreiche Autofahrer an den Absperrbaken vorbei, die die rund zwei Kilometer lange Baustelle auf der Bundesstraße 188 zwischen dem Uetzer Irenensee und Altmerdingsen seit dem 27. Juli sichern sollen. Die Baufirma hat sogar zwei Schranken aus Richtung Osten aufgebaut. Die erste steht hinter der Zufahrt zum See. Sie hat eine verschwenkte Durchfahrt, damit die wenigen Anlieger ihre Grundstücke erreichen. Direkt hinter dem letzten Anwohnergrundstück steht die zweite Absperrung, die die gesamte Fahrbahn überspannt.

Anwohnerin: „Man kann nur Kopf schütteln“

Die Grasnarbe des Grünstreifens ist bereits kaputt gefahren von den Autofahrern, die sich am Sperrgitter vorbeimogeln Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Doch das halte viele Autofahrer nicht auf, erzählt eine Anliegerin. Sie fahren auf den Bürgersteig und über den Grünstreifen um das Hindernis herum – gut erkennbar an der kaputt gefahrenen Grasnarbe. Selbst auf Radfahrer oder Fußgänger, die sich auf dem kombinierten Geh- und Radweg befinden, werde oft keine Rücksicht genommen. Man könne nur den Kopf schütteln über so viel Dreistigkeit. Komme sie mit Fahrern ins Gespräch, werde meist das Navi als Grund angegeben, warum die Verkehrszeichen ignoriert wurden. Viele wendeten dann ihren Wagen vor der Absperrung und führen zurück, erzählt die Anwohnerin.

Lastwagen fahren einfach durchs Feld

Doch so einsichtig sind längst nicht alle. „Vor ein paar Tagen ist ein Wohnwagengespann mit Hamelner Kennzeichen einfach durchgefahren. Es kam nicht zurück, also muss der Fahrer in Altmerdingsen die Sperrbaken zur Seite geräumt haben“, berichtet die Anwohnerin. „Sogar Lkws umfahren die erste Absperrung in Höhe Irenensee, und stehen dann hier und müssen wenden.“ Letztens seien drei Lastwagen sogar über einen Wirtschaftsweg mitten durch die Felder gefahren. Einem Landwirt, der sie anhielt, erzählten sie, ihr Navi habe sie dort entlang geführt.

Die offizielle Umleitung für die Baustelle auf der viel befahrenen Bundesstraße ist sehr zeitraubend. Aus Osten wird der Durchgangsverkehr bereits am Kreuzkrug Richtung Norden umgeleitet durch Bröckel, Wathlingen und Hänigsen bis zum Schwüblingser Kreisel – und umgekehrt aus Richtung Westen.

Die B 188 ist seit dem 27. Juli gesperrt. Die Landesbehörde für Straßenbau hat dem Tiefbauunternehmen Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG für die Sanierung der Fahrbahn zwischen dem westlichen Ortseingang Altmerdingsens und der Zufahrt zum Irenensee vier Wochen Zeit eingeräumt. Ab 24. August soll der Verkehr auf der Straße wieder rollen.

Ab Donnerstag wird die Fahrbahn abgefräst

An der Ortsdurchfahrt in Altmerdingsen haben die Bauarbeiter mit der Sanierung begonnen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Angefangen haben die Bauarbeiter in Altmerdingsen mit der Erneuerung der Gosse auf der Nordseite. Auf der Südseite wird die Gosse nur im Bereich der Bushaltestelle erneuert und abgefahrene Bordsteine durch neue ersetzt. Das ist an diesem Dienstag geschehen. Jetzt geht es an die Sanierung der Fahrbahn, die damit beginnt, dass beide Fahrbahnränder vom Pflanzenbewuchs befreit werden. „Wir brauchen saubere Kanten“, erklärt eine Mitarbeiterin der Tiefbaufirma auf Anfrage. Ab Donnerstag werde dann die alte Deckschicht samt Bindeschicht abgefräst und das Material abtransportiert. „Das wird bis Dienstag dauern.“

Einen Tag später, am 12. August, soll der Einbau der neuen Schichten beginnen. Diese werden Lage für Lage aufgetragen. Sie hoffe, dass die Autofahrer die Absperrungen dann nicht mehr ignorieren, sagt die Firmensprecherin. „Das wäre ein großes Ärgernis.“ Wenn auf dem frischen Asphalt gefahren werde, entstünden Schäden – und zwar nicht nur an der Fahrbahn. Der Kleber zwischen den einzelnen Asphaltschichten lasse sich vom Autolack nur schwierig entfernen, warnt sie.

Von Anette Wulf-Dettmer