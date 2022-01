Uetze

Ab sofort müssen in der Gemeinde Uetze die Teilnehmer an Versammlungen unter freien Himmel FFP2- oder KN95-Masken oder Mund-Nasen-Bedeckungen mit einem gleichwertigen Schutzniveau tragen. Das gilt auch für unangemeldete Versammlungen wie sogenannte Spaziergänge von Corona-Leugnern und Impfgegnern. Die Gemeinde hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Diese bleibt zunächst bis Sonnabend, 15. Januar, in Kraft. Die Verwaltung behält sich eine Verlängerung vor.

Ausgenommen sind Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. Das müssen sie bei polizeilichen Kontrollen mit einem ärztlichen Attest oder einer vergleichbaren amtlichen Bescheinigung nachweisen. Die Maskenpflicht besteht auch nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. Sechs bis 14 Jahre alte Kinder dürfen anstelle einer medizinischen Maske einen textilen oder textilähnlichen Mund-Nasen-Schutz tragen, die eine Ausbreitung von Tröpfchenpartikeln beim Husten, Niesen und Sprechen verringert.

Omikronvariante verbreitet sich rasant

Die Verwaltung begründet die Anordnung mit der Covid-19-Pandemie. Diese gefährde derzeit die Gesundheit der Bevölkerung sehr stark. „Ursächlich hierfür ist das Auftreten und die rasante Verbreitung der Omikronvariante, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand deutlich schneller und effektiver verbreitet als die bisherigen Virusvarianten“, heißt es in der Begründung.

Laut der Verwaltung finden in jüngster Zeit im Gemeindegebiet neben fristgerecht angezeigten Versammlungen immer häufiger unangemeldete Spontanversammlungen statt. Pandemieleugner und Impfgegner haben zu „Spaziergängen“ aufgerufen. Bei solchen nicht angemeldeten Veranstaltungen kann die zuständige Behörde nicht mit Organisatoren absprechen, wie der Infektionsschutz gewährleistet werden kann. „Um dennoch in der aktuellen Infektionslage ein Mindestmaß an Infektionsschutz bei allen Versammlungen zu regeln“, hat die Verwaltung die Allgemeinverfügung erlassen.

