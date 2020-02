Dedenhausen

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das sind am Sonnabendabend bei der Freiwilligen Feuerwehr Dedenhausen die Vorgaben: Erst steht bei der Jahresversammlung das Bilanzieren im Vordergrund – dann darf bei Livemusik im Saal des Gasthauses am Bahnhof geschwoft werden. Das habe lange eine Tradition, sagt Ortsbrandmeister Martin Boesche: „Seit ich bei der Feuerwehr aktiv bin, also seit 25 Jahren, auf jeden Fall.“

Das Konzept geht auf. 120 Karten für die Sause mit Tombola sind bereits im Voraus verkauft worden. Wie immer gibt es auch einige Kurzentschlossene. Boesche schätzt, dass es am Ende 150 Gäste sein werden. „Der Feuerwehrball ist eines der zwei richtigen Highlights für die Dorfgemeinschaft in Dedenhausen“, betont er. Livemusik mit der Band 4joy-music gehört seit nunmehr zwölf Jahren fest dazu. „Die sind in Uetze und darüber hinaus bekannt und sorgen einfach immer für gute Stimmung.“ Was angesichts der gut gefüllten Tanzfläche nicht zu übersehen ist. Der Mix aus Partyklassikern wie „Movie Star“ von Harpo und deutschen Titeln etwa von Wolfgang Petry und Johannes Oerding kommt an. Da darf es zwischendurch auch mal Modern Talking sein.

Welches Lied steht für welche Erinnerung?

Und weil so viel Musik gespielt wird, haben die Ballgäste auch immer wieder Gelegenheit, sich eigene musikalische Favoriten zu wünschen. Welche Titel stehen bei den Tanzfreudigen besonders hoch im Kurs – und welche Geschichten verbergen sich dahinter? Drei Paare, die den Feuerwehrball besuchen, verraten es.

Stefan Wildhagen und seine Frau Nicol. Quelle: Sandra Köhler

Stefan Wildhagen und seine Frau Nicol brauchen nicht lange zu überlegen: „Somethin’ stupid“ von Robbie Williams und Nicole Kidman ist ihr liebster Song. Dass die beiden dieses 2001 veröffentlichte, romantische Liebeslied so gern mögen erklären sie mit überzeugenden Argumenten: „Das war unser Hochzeitslied, wir fanden es einfach schön“, sagt Wildhagen und schaut seiner Frau dabei tief in die Augen.

Der ehemalige Ortsbrandmeister Markus Sprenger und seine Frau Kerstin. Quelle: Sandra Köhler

Auch der ehemalige Dedenhausener Ortsbrandmeister Markus Sprenger und seine Frau Kerstin sind sich bei der Liederwahl schnell einig. Mit „I Will Survive“ von Gloria Gaynor verbindet das Paar gemeinsam Erlebtes. „Dieses Lied erinnert uns an einen gemeinsamen Urlaub – wir hatten für uns beschlossen, wir wollen heiraten“, verrät Kerstin Sprenger. „Und an der Bar wurde die ganze Zeit dieses Lied gespielt“, ergänzt ihr Mann.

Ortsbürgermeister Joachim Hutschenreuther und seine Frau Anke. Quelle: Sandra Köhler

Ortsbürgermeister Joachim Hutschenreuther und seine Frau Anke halten es mit Abba. „Da ist die Tanzfläche immer voll“, sagt Hutschenreuther. Eine ganz besondere Beziehung hat er zu dem Lied „Dancing Queen“: „Wenn das läuft, muss ich immer mit meiner Tochter tanzen“, sagt er schmunzelnd. „Ich finde dann aber auch immer einen Tanzpartner“, meint seine Frau lachend. „Das ist zwar die Musik unserer Generation. Aber auch bei den jungen Leuten kommt sie an.“

