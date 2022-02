Uetze

Mit einem Beratungstelefon möchte die Gemeinde die Uetzerinnen und Uetzer bei psychischer Belastung während der Corona-Pandemie unterstützen. Das Angebot richtet sich an Männer, Frauen, Eltern und Großeltern. Betroffene können sich an die Beratungsstelle wenden, wenn sie einen Rat brauchen oder sich einmal darüber austauschen möchten, wie es ihnen in dieser besonderen Zeit ergeht. Die Sozialarbeiterin der Gemeinde, Ellen Schwenke, ist für ein Beratungsgespräch montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter Telefon (0162) 2 04 57 78 zu erreichen.

Darüber hinaus ist die „Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien“ im Familienhaus Uetze, Bodestraße 11a, Ansprechpartner für alle, die Fragen zum Zusammenleben in der Familie haben, die bei ihren Kindern ein Verhalten wahrnehmen, das ihnen Sorgen bereitet, oder für sich, ihre Familie und ihre Kinder Hilfe suchen. Die Beratungsstelle ist telefonisch zu erreichen unter (0511) 616 215 90.

Von Franziska Hubl