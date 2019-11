Uetze

In der Ortschaft Uetze laden an acht Terminen unterschiedliche Gastgeber in der Vorweihnachtszeit zu einer besinnlichen halben Stunde ein. Die Musikschule erwartet amMontag, 2. Dezember,um 17 Uhr im Schulzentrum, Marktstraße 6, Gäste. Am Dienstag, 3. Dezember,ist die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Gastgeber in der Johannes-der-Täufer-Kirche. Maria Wrensch und Birgit Hentrich freuen sich amFreitag, 6. Dezember,im Haus Stückenstraße 16 auf Besucher.

Das Familienhaus, Bodestraße 11A, erwartet am Montag, 9. Dezember, Gäste. Der Frauentreff bereitet das Treffen für Dienstag, 10. Dezember, im Gebäude Osterstraße 18 vor. Der Bürgerladen Allerhand Nuetzliches, Kirchstraße 2, ist am Freitag, 13. Dezember,für Besucher des Adventskalenders geöffnet. Die Mühle Amme, An der Stauwiese 3, ist amMontag, 16. Dezember,Gastgeber. Im alten Spritzenhaus, Nordmannstraße 15, sind Gäste amFreitag, 20. Dezember,willkommen. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Die Gebäude, in den der lebendige Adventskalender stattfindet, werden mit einem leuchtenden Stern gekennzeichnet sein.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller