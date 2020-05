Uetze

Vier Karten für ein Schlagerfest in Hannover für gut 300 Euro. Eine Lautsprecherbox für 180 Euro. Spielzeug mit Einhörnern für mehr als 100 Euro. All diese Waren und noch viel mehr im Gesamtwert von knapp 1400 Euro hat eine 40 Jahre alte Frau aus Uetze, die mittlerweile in Wolfsburg lebt, über Wochen bestellt – mit den Daten anderer Personen und ohne einen Cent dafür zu zahlen. Deshalb musste sie sich nun wegen Betruges vor dem Amtsgericht Burgdorf verantworten.

Zwischen Oktober 2018 und Januar 2019 orderte die Angeklagte, eine vierfache Mutter, die acht Bestellungen, keine davon unter 100 Euro. Das Vorgehen glich sich in jedem Fall: Die gelernte Köchin suchte Elektronik, Spielzeug und Bekleidung im Internet, orderte diese, gab den Namen und die Adresse von anderen Uetzern an und ließ die Pakete zum Teil an Abholstationen schicken. In zwei Fällen fälschte sie Vollmachten, um an die Bestellungen zu gelangen – dann flog die hoch verschuldete Frau auf.

Angeklagte kann die Höhe der Schulden nicht beziffern

In der Verhandlung bei Amtsrichtern Stephanie Rohe räumte die Uetzerin die Vorwürfe ein und auch die Tatsache, dass sie für ihre Betrügereien durchaus die Namen von Bekannten, darunter Väter anderer Kita-Kinder, genutzt hatte. Zugleich offenbarte sie einen Blick in eine Ehe voller Abhängigkeiten, die eine schwere psychische Störung nach sich gezogen hat. „Das soll die Taten nicht entschuldigen, aber erklären“, sagte ihr Verteidiger Rüdiger Zach. Die 40-Jährige schilderte, dass ihr Mann, von dem sie inzwischen getrennt lebt, die Finanzen der Familie gemanagt und sie zum Betrug angestiftet hatte.

„Er hat mir zum Teil die Namen gegeben für die Bestellungen“, sagte sie. Vor Festen wie Weihnachten habe sie die Aufgabe erhalten, sich um die Geschenke für die Kinder zu kümmern. Dass sie diese nicht habe bezahlen könne, hätte sie gewusst. Denn auch wenn sie nicht die Höhe ihrer Schulden benennen konnte, so bezeichnete sie sich doch als hoch verschuldet. Die familiäre Situation sei im Januar 2019 eskaliert, als sie wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe wegen Betruges eine Haftstrafe habe antreten müssen.

Richterin: „Sie zeigen ein hohes Maß an krimineller Energie“

Der Ehemann habe ihre EC-Karte genommen, das Konto geplündert und die Wohnung geräumt. „Ich hatte nur noch das, was ich am Körper trug“, sagte sie unter Tränen. Immer wieder habe ihr Mann ihr versichert, dass sie keinerlei Hilfe zu erwarten habe und die Kinder verlieren würde. Stück für Stück, sagte sie, habe sie sich nach der Haft gelöst und befinde sich in therapeutischer Behandlung. Nun strebe sie eine Ausbildung als Pflegefachkraft an, um ihre Schulden wenigstens ein Stück abtragen zu können.

Den Aussagen mochte Amtsrichterin Rohe nur bedingt folgen: „Sie zeigen ein hohes Maß an krimineller Energie“, bescheinigte sie der Angeklagten, die diverse Vorstrafen wegen Betruges kassiert hatte und sich in der Verhandlung immer wieder darauf berief, bestimmte Geschehnisse nicht erfahren zu haben. So wisse sie weder von einer Bewährungshelferin, die sie hätte betreuen sollen, noch von einer erneuten Strafanzeige. Dies begründete sie damit, die Post nicht bekommen zu haben. „Ich habe eher den Eindruck, dass sie Briefe nur zu bestimmten Anlässen öffnen“, sagte Rohe. Verteidiger Zach vermutete eher eine unheilvolle Kombination von tatsächlichem Entzug der Post durch den Ex-Mann und von dem Wunsch, nichts wissen zu wollen.

Lange Freiheitsstrafe droht bei Rückfall

Auch den Druck durch den einstigen Partner nahm die Richterin der Angeklagten nicht vollständig ab: Sie beging im September 2019 die nächsten Betrügereien, obwohl sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr mit dem Ex-Mann zusammenlebte. „Aber wir haben uns noch ab und an getroffen, und dann bin ich rückfällig geworden“, sagte die 40-Jährige. Angesichts dieser Aussagen mahnte Rohe: „Das Erste, was sie lernen müssen, ist, sich nicht immer rausreden zu können.“ Sie sehe keinen echten Willen, das Leben zu ändern – seit der Trennung habe die Angeklagte nicht einen Entschluss konsequent umgesetzt.

Mit Blick auf die Opfer sagte auch die Staatsanwältin: „Sie haben eigene Interessen über die der Bekannten gestellt, denen sie immer wieder begegnet sind.“ Amtsrichterin Rohe verurteilte die Uetzerin deshalb zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, die zu einer dreijährigen Bewährung ausgesetzt wird. Als Auflage muss die Frau sehr zeitnah die Schuldnerberatung aufsuchen, eine ambulante Therapie beginnen, mit einer Bewährungshelferin zusammenarbeiten und den Betrogenen das Geld erstatten.

Sollte sie rückfällig werden oder gegen einen Punkt verstoßen, droht ein längerer Gefängnisaufenthalt: Zu der jetzt verhängten Freiheitsstrafe käme eine elfmonatige aus Gifhorn dazu sowie ein noch ausstehendes Urteil beim Amtsgericht Helmstedt hinzu – wegen Betruges.

Von Antje Bismark