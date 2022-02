Uetze

Augenzeugen haben am Freitag, 25. Februar, gegen 4.50 Uhr die Polizei alarmiert, da sich ein offensichtlich betrunkener Autofahrer an der Burgdorfer Straße in Uetze an das Steuer eines Ford Galaxy gesetzt und den Motor gestartet haben soll. Anschließend war er jedoch bei laufendem Motor wieder ausgestiegen und um das Auto gelaufen, als die Beamten vor Ort eintrafen. Diesen versicherte der Mann, dass er gar nicht fahren wollte.

Nach Auskunft von Uetzes Polizeichefin Alexandra Frost schenkten die Streifenbeamten dieser Aussage auch Glauben, denn der Fahrersitz war in Liegeposition gebracht. Gleichwohl stimmte der in Hamburg gemeldete 45 Jahre alte Mann einem Schnelltest mit dem Alkomaten zu. Das Ergebnis ergab einen Wert von 1,0 Promille. Die Polizisten ermahnten den Mann, der selbst angab, an der Burgdorfer Straße nur im Auto schlafen zu wollen, sich in den nächsten Stunden nicht ans Steuer des Fords zu setzen. Das habe er auch zugesagt, berichtete Frost später.

Doch lange hielt das Versprechen offenbar nicht. Denn schon kurze Zeit später kam der Mann der Streifenwagenbesatzung in Schlangenlinien fahrend mitten auf der Burgdorfer Straße entgegen. Er wurde gestoppt. Eine Blutprobe wurde in der Polizeiinspektion Burgdorf angeordnet. Das Ergebnis steht noch nicht fest. Der Führerschein wurde aber sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Von Sven Warnecke