Altermerdingsen/Uetze

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt der Uetzer Festwirt Benjamin Koch. Am Sonnabend, 31. Oktober, wird er seinen temporären Biergarten an der Bundesstraße 188 in Uetze-Altmerdingsen noch einmal von 15 bis 23 Uhr öffnen, bevor ihn der jetzt verkündete Teil-Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einmal mehr ausbremst. Doch entmutigen lässt Koch sich nicht: Konzepte für einen Weihnachtsmarkt auf dem Hindenburgplatz in Uetze und einen Adventsmarkt in Altmerdingsen hat er bereits aufgestellt und eingereicht.

„Ich hoffe ja, dass wir im Dezember wieder loslegen können“, sagt Koch. „Doch jetzt wollen wir den Menschen am Wochenende noch mal Freude bereiten, bevor diese wie wir vier Wochen nichts machen können.“ Das Motto laute Halloween. „Wir werden dazu passend dekorieren und wohl einen Halloween-Cocktail kreieren“, sagt der Unternehmer. Auch Fans von Livemusik kommen noch einmal auf ihre Kosten: Am Sonnabend, 31. Oktober, spielt das Shadow Light Duo von 17 bis 22 Uhr auf. Danach schließen sich die Tore wie vorgeschrieben für den November.

Gibt es bald einen Adventsmarkt ?

„Wenn alles gut geht, wird es dann im Dezember hier einen kleinen Adventsmarkt geben“, blickt Koch durchaus hoffnungsvoll in die Zukunft. Denn sein gastronomisches Hygienekonzept mit Abstand, Alltagsmasken, die jeder Besucher tragen muss, der nicht an seinem Platz sitzt, und einer Belüftungsanlage war von Gemeinde, Gesundheitsamt der Region sowie Polizei als gelungen beurteilt worden. Einen Wagen mit Süßigkeiten und vielleicht ein Kinderkarussell will Koch vor dem Biergarten aufstellen, dazu einige Buden mit Kunstgewerbe.

„Und wir wollen Kaffee und Kuchen und Glühwein anbieten“, sagt er. Jeweils von Freitagabend bis Sonntag wolle er öffnen, an den Wochenenden des zweiten bis vierten Advents. „Der erste Advent fällt ja raus, weil der noch im November ist“, sagt Koch. Eingereicht habe er die Pläne dafür bei der Region Hannover bereits vor vier Wochen. „Aber gehört habe ich noch nichts, die wollten bestimmt erst einmal abwarten, was geschieht.“

Weihnachtsmarkt mit Eintritt und Coupons

Aus seiner Sicht ist es auch möglich, trotz der Pandemie mit einem Weihnachtsmarkt adventliche Stimmung auf den Hindenburgplatz zu zaubern. „Wir würden den Bereich einzäunen. Besucher müssten 2 Euro Eintritt zahlen, damit wir den Überblick über die Anzahl der Personen auf dem Weihnachtsmarkt haben. Sie bekämen dafür Verzehr-Coupons.“ Mund-Nasen-Schutz und Einhalten der Abstandsregel wären selbstverständlich verpflichtend.

Wie im Vorjahr solle es auf dem Weihnachtsmarkt Buden mit weihnachtlichen Speisen und Getränken geben, Kunsthandwerk und andere Geschenkartikel sollen angeboten werden. „Nur die Anzahl wäre geringer, sonst passt es mit den Abständen zwischen den Buden nicht“, sagt Koch. Auch dieses Konzept hat er bereits eingereicht und hofft nun auf eine Genehmigung durch die Gemeinde Uetze.

Festwirt kritisiert Entschädigung für Schausteller

„ Weihnachtsmärkte sind für viele Schausteller die letzte Hoffnung“, weiß er um die Situation seiner Kollegen. „Wenn das nicht klappt, wird es eng.“ Die Ankündigung, dass der Bund bis zu 75 Prozent der ausgefallenen Umsätze pauschal erstatten will, wenn ein Unternehmen oder eine Einrichtung schließen muss, begrüßt Koch. Er kritisiert aber, dass für diese Entschädigung der Umsatz aus dem November 2019 zugrunde gelegt werden soll. „Schausteller haben im November keine Einnahmen.“ Vielmehr erwirtschafteten die normalerweise einen Großteil ihres Verdienstes während der Schützenfestsaison, während die Weihnachtsmärkte hauptsächlich in den Dezember fielen. „Da müsste man eine andere Grundlage zur Berechnung schaffen.“

Von Sandra Köhler