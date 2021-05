Dollbergen

Kein Dampf, kein Rauch steht über dem Biomassekraftwerk im Norden Dollbergens. Die Anlage, in der Energie aus Baum- und Strauchschnittresten gewonnen wird für die Strom- und Dampfproduktion, steht still. Im Kesselraum, dem Herzstück des Kraftwerks in Uetzes Industriegebiet, ist ein Schaden am Mauerwerk entstanden.

In dem riesigen Kessel wird 480 Grad heißer Dampf erzeugt – mit diesem wird zuerst die Turbine zur Stromerzeugung angetrieben. Dann wird er über ein in mehreren Metern Höhe installiertes Rohrsystem in die benachbarte Altölrecyclingraffinerie der Firma Avista geleitet, wo der Dampf zum Aufheizen und Verflüssigen des Altöls benötigt wird.

Das ist der Kessel für die Dampferzeugung. Zu sehen war er nur im Herbst 2019, als das Kraftwerk noch eine Baustelle war, heute ist er komplett eingehaust. Quelle: Anette Wulf-Dettmer (Archiv)

„Wegen der hohen Temperaturen musste sofort gehandelt werden, um weiteren Schaden zu verhindern“, erklärt Günter Fölting, Geschäftsführer der Dollbergen Bioenergie (DBE) GmbH, die das Kraftwerk betreibt. „Wir haben die Anlage vor einigen Tagen runtergefahren, um den Schaden reparieren zu können. Wir hoffen, sie noch in dieser Woche wieder anfahren zu können.“ Dann kann auch Avista wieder beliefert werden. Der Schaden an dem Mauerwerk des Kesselhauses ist ein Garantiefall, die Versicherung der Baufirma muss dafür aufkommen.

Über diese neu gebauten Rohrleitungen wird der Dampf mit einem Druck von elf bis 13 bar in die Altölraffinerie transportiert. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Die Dampflieferung zur Altölraffinerie war erst vor Kurzem angelaufen. Strom hat das Biomassekraftwerk schon vorher erzeugt. Ausgelegt ist die Anlage auf eine Produktion von jährlich 68 Millionen Kilowattstunden, eine Menge mit der rechnerisch 17.000 Vierpersonenhaushalte versorgt werden könnten.

Von Anette Wulf-Dettmer