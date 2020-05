Uetze

Die Modernisierung des Edeka-Marktes der Firma Cramer GmbH in Uetze kommt in die entscheidende Phase. Nachdem das Unternehmen die neue Warenannahme in Betrieb genommen hat und der neue Kundenparkplatz so gut wie fertig ist, beginnt die Baufirma mit der Erweiterung des Marktes. Der Anbau entsteht auf dem alten Kundenparkplatz an der Ecke Burgdorfer/Dollberger Straße. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Verkaufsfläche rund 1300 Quadratmeter groß sein, bisher sind es 800.

Der Verkauf geht weiter

Wegen der Bauarbeiten wird der bisherige Eingang an der Burgdorfer Straße ab Montag, 11. Mai, geschlossen. Der Verkauf geht aber weiter. Die Kunden betreten in den nächsten Monaten den Markt vom neuen Parkplatz aus durch einen provisorischen Eingang auf der Südseite des Gebäudes. „Er liegt etwas versteckt neben einem Kran, der aufgestellt wird“, sagt Seniorchef Jürgen Cramer.

Der Kassenbereich wird zum provisorischen Eingang verlegt. Dadurch veränderten sich die Abläufe für die Kunden, erläutert Cramer. Sie kämen zum Beispiel nicht mehr zuerst am Backshop, sondern an der Fleisch- und Wursttheke vorbei. Etwa 98 Prozent des Sortiments fänden sie während des Umbaus aber an der gewohnten Stelle.

Der Eingang des erweiterten Edeka-Marktes wird im Süden liegen, sodass die Kunden direkt vom neuen Parkplatz aus ins Gebäude gelangen. Quelle: Ingenieurbüro Schöne

Fußweg wird ab Montag gesperrt

Damit die Bauarbeiter mit dem Anbau beginnen können, müssen sie zunächst die Steine auf dem alten Parkplatz aufnehmen. Deswegen sperrt die Gemeinde den Fußweg an der Burgdorfer Straße direkt vor dem Geschäftshaus. Außerdem wird der dortige Zebrastreifen vorübergehend um rund 30 Meter nach Westen verlegt.

„Wir hoffen, mit den Hochbauarbeiten bis Ende September fertig zu werden“, sagt Cramer. Der Zeitplan stehe allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Pandemie oder andere äußere Einflüsse nicht zu Verzögerungen führen.

Baubeginn war im vorigen Herbst

Die Modernisierung des Ladens hatte im Herbst 2019 mit dem Bau einer neuen Warenannahme auf der Westseite des Gebäudes begonnen. Die Firma Cramer hat sie vor Ostern in Betrieb genommen. Parallel wurde ein neuer Parkplatz an der Dollberger Straße angelegt. Er ist laut Cramer bis auf wenige Restarbeiten fertig. Diese könnten erst abgeschlossen werden, wenn der Anbau steht. Bereits seit Ostern können Kunden ihr Auto auf dem neuen Parkplatz abstellen. Um diesen und die Warenannahme bauen zu können, hatte die Firma Cramer Nachbargrundstücke gekauft und die darauf stehenden Häuser abgerissen.

Ihren Uetzer Markt hat die Firma Cramer, die an all ihren Standort auch Bauherr ist, 1994 eröffnet. Sie vergrößert jetzt die Ladenfläche, um das Sortiment und die Ausstattung dem heutigen Standard anzupassen. Sie betreibt noch an acht weiteren Standorten Supermärkte. In der Ortschaft Uetze sind Famila, Rewe, Aldi und Lidl Konkurrenten. Ein weiterer Edeka-Markt entsteht in diesen Wochen in Dollbergen. Bauherr ist der Edeka-Konzern in Minden, Betreiber wird Cengiz Ersu sein, der auch in Hänigsen sowie in Peine-Vöhrum große Märkte hat. Zum Eröffnungstermin des neuen Supermarkts in Dollbergen mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern wollen sich weder Ersu noch Edeka äußern.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller