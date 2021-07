Uetze/Eltze

„Unser großes Problem ist die Geschwindigkeit im Ortsteil Riedel.“ Über Raser in Riedel hat Ortsbürgermeister Norbert Vanin beim diesjährigen Treffen der Uetzer Ortsratsvorsitzenden berichtet. Ohnehin: Verkehrsprobleme in fast allen Uetzer Ortschaften waren das beherrschende Thema der Gesprächsrunde mit Gemeindebürgermeister Werner Backeberg und anderen leitenden Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung am Mittwochabend im Eltzer Gasthaus Kreuzkrug.

Vanin erinnerte daran, dass der Hänigser Ortsrat vergeblich vor der Sanierung der Landesstraße 311 eine Verkehrsberuhigung in Riedel gefordert hatte. Die Befürchtung, dass Autofahrer nach dem Ausbau der L 311 noch schneller als vorher durch den Hänigser Ortsteil fahren, habe sich bewahrheitet. Inzwischen haben Privatleute zwei Geschwindigkeitsmessanlagen aufgebaut. „Die Anlagen zeigen teilweise Geschwindigkeiten von weit mehr als 100 an“, berichtete Vanin. Er forderte die Installation eines offiziellen Messgeräts.

Trotz Ampeln staut sich der Verkehr

Außerdem kritisierte er, dass das Verkehrsaufkommen in Hänigsen seit der Sperrung der Bundesstraße 188 bei Altmerdingsen stark zugenommen habe. Gut sei, dass am Pappaul Ampeln aufgestellt worden sind. Aber: „Trotz der Ampeln kommt es zu langen Staus.“

Vanin klagte darüber, dass Autofahrer oft nicht die roten Fußgängerampeln an der Umleitung beachteten. Daher seien Kinder auf dem Schulweg gefährdet. „Sie gehen, wenn sie Grün haben, im guten Glauben über die Straße“, sagte Vanin. Die Polizei müsse den Verkehr auf der Umleitungsstrecke überwachen – insbesondere wenn Schüler zur Schule oder nach Hause gingen.

Verkehrslärm belästigt Anwohner

Die „schwierige Situation“ am Dollberger Ortsausgang in Richtung Oelerse sprach Gemeindebürgermeister Backeberg an. Dort hätten besonders die Bewohner von vier Häusern unter dem Verkehrslärm zu leiden. Der Lastwagenverkehr habe zugenommen. Weil dort der Lärmschutz schwierig sei, seien Tempo-50 Schilder an der Landesstraße 387 aufgestellt worden. Doch die Schilder würden missachtet. Geschwindigkeitsmessungen hätten ergeben, dass dort viel zu schnell gefahren werde.

Am Eltzer Ortseingang aus Richtung Wehnsen wünscht sich Ortsbürgermeister Hans-Hermann Brockmann eine Geschwindigkeitsmessanlage. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Über Raser auf der Ortsdurchfahrt in Eltze klagte Hans-Hermann Brockmann. Er schlug vor, Geschwindigkeitsmessgeräte an den Ortseingängen aus Richtung Kreuzkrug und Wehnsen aufzustellen: Geräte mit einem Display, das das gefahrene Tempo anzeigt, könnten Autofahrer veranlassen, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Eine Verkehrsberuhigung auf der Ortsdurchfahrt ist nach Brockmanns Ansicht nötig, weil ein Altenheim direkt an der Bundesstraße 444 liegt und Schulkinder die breite B 444 überqueren müssen.

Parkplätze fehlen am Bahnhof Dedenhausen

„Wir haben viel zu wenig Parkplätze am Bahnhof“, bemängelte Joachim Hutschenreuter aus Dedenhausen. Pendler führen zu schnell über die Straße Hohes Feld zur Bahnstation. Außerdem erinnerte Hutschenreuter an die Ortsratsforderung, einen Radweg zwischen Dedenhausen und Wehnsen zu bauen. „Das ist ein ganz dickes Brett, das wir bohren“, sagte der Dedenhausener.

„Bei uns wird nach wie vor auf der Hauptstraße vor dem Kindergarten gerast“, bemängelte der Katenser Thomas Sörgel. Dort sei es schon zu einem Unfall gekommen. Dabei sei zum Glück nur Sachschaden entstanden. Für Sörgel ist es nur eine Frage der Zeit, bis dort Schlimmeres passiert.

Auf der Bundesstraße 188 ist an der Krausenburg höchstens Tempo 70 erlaubt. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

„Wir sind sehr erfreut, dass es den Radwegeschluss nach Burgdorf geben wird“, sagte Altmerdingsens stellvertretender Ortsbürgermeister Guido van Hülst. Er wünscht sich, dass die Gemeindeverwaltung mehr als bisher die Forderung des Altmerdingser Ortsrats nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer und einem Überholverbot auf der Bundesstraße 188 an der Krausenburg unterstützt.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller