Der dreijährige Emil ist voll in seinem Element. Nach einem kurzen Zwischenstopp am Trecker buddelt er mit seiner Kinderschaufel ein Loch in die Erde. Dann ist es so weit. Beinahe andächtig streut er die Samenmischung in das Loch. Denn schließlich soll es bald – schon im Juni – blühen und summen auf dem Feld in der Verlängerung des Schilfrohrsängerwegs unweit des Mühlenbergsees in Uetze-Obershagen. „Es ist gut, wenn Kinder von klein auf lernen, verantwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen“, sagen seine Eltern Otto und Alena Püschel. Deshalb sind sie wie ein gutes Dutzend anderer am Sonnabend auch zur Pflanzaktion gekommen.

Beim Angelverein offene Türen eingerannt

Angeregt hatte die Aktion „Insektenparadies“ der ehemalige Ortsbürgermeister Obershagens, Werner Hübner. Der Landwirt – mittlerweile hat den Betrieb sein Sohn Robert übernommen – hatte schon länger ein Auge auf die 2000 Quadratmeter große Fläche geworfen. „Als ich dann beim Angelverein um Rückruf bat, hatte ich keine fünf Minuten später Herrn Rode am Telefon. Da habe ich offene Türen eingerannt.“ Norbert Rode ist der Vorsitzende des Fischereiverein Früh Auf Celle. Der hat den Mühlenbergsee vor rund einem Jahr gekauft – und war seither selbst schon kräftig unterwegs in Sachen Naturschutz. Nicht zuletzt deshalb, weil der Vereinschef dafür seit Langem ein Faible hat.

Jugendliche legen Brutröhren für Eisvögel an

So hat die vereinseigene Jugendgruppe am Mühlenbergsee bereits 15 Brutröhren für Eisvögel angelegt. „Die Fläche, auf der jetzt die Blühwiese entsteht, war eigentlich für einen Schäfer vorgesehen“, sagt Rode. „Doch für den wäre sie zu klein gewesen.“ Da kam die Anfrage Hübners gerade recht. Dill, Ringel- und Sonnenblumen sowie weitere zehn einheimische Pflanzenarten werden, so der Plan, von Juni an blühen, sodass Insekten reichlich Nahrung finden können. „Allerdings sind die Pflanzen nur einjährig. Das müssen wir im kommenden Jahr wiederholen, sonst verkrautet das zu sehr“, sagt Hübner, bevor er sich auf seinen Traktor schwingt und von seinem Sohn gespendetes Saatgut in den Boden einarbeitet.

Bewusstsein schaffen für Artenvielfalt

Im Herbst soll eine Informationstafel Spaziergängern verkünden, was auf den 2000 Quadratmetern wächst. Zudem werden sie erfahren, was der Angelverein darüber hinaus am Mühlenbergsee für den Erhalt der Artenvielfalt tut. Biodiversität ist die aktuelle Schwerpunktaufgabe, die sich die Gemeinde 2018 gegeben hat. Weitere gemeinsame Projekte könnten folgen, da sind sich Rode und Hübner einig. Mit der Mitmachaktion wollen sie ein Bewusstsein für Naturschutz schaffen und Bürger motivieren, selbst etwas dafür zu tun. Sie könnten dafür auch ihre Gärten üppig bepflanzen.

Dabei ist aber die Auswahl der Pflanzen wichtig: „Forsythien sehen hübsch aus, sind aber für Insekten nahezu wertlos“, berichtet Thorsten Seddig, Jugendwart des Fischereivereins. Birte Becker und ihr Mann Rouven Ossadnik sind auch zur Mitmachaktion am Sonnabend gekommen. Die beiden Initiatoren des Vereins Streuobstwiese Obershagen haben in ihren Garten mit Lavendel und Liguster bewusst bienenfreundliche Pflanzen gesetzt. „Und wir haben mit Nachbarn den Kreisel am Schilfrohrsängerweg entsprechend bepflanzt – mit Lavendel, Katzenminze und Zitronenthymian“, sagt Becker.

Sandra Köhler