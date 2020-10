Uetze

Zu einer Blutspende bittet das DRK alle Freiwilligen aus Uetze und Umgebung am Donnerstag, 22. Oktober. Von 14.30 bis 19.30 Uhr können Spender im Schulzentrum Uetze, Marktstraße 6, Blut spenden. Das DRK betont, dass auch in Zeiten von Corona Blutkonserven benötigt würden und die Spende somit wichtig sei.

Der Blutspendetermin werde unter Einhaltung strenger Hygieneregeln durchgeführt, kündigt der DRK-Ortsverein Uetze an. Dazu gehört die Temperaturmessung am Eingang, eine Desinfektionsstation sowie die Maskenpflicht. Auch die Liegen werden einen größeren Abstand als sonst üblich zueinander haben. Das DRK bietet Kaltgetränke und Kaffee an, außerdem erhalten die Spender diesmal als Dank einen Einkaufsgutschein. Jeder Spender ist verpflichtet, sich durch den Personalausweis oder Führerschein auszuweisen.

Anzeige

Blut spenden dürfen Menschen, die zwischen 18 und 68 Jahre alt sind, mehr als 50 Kilo wiegen und sich gesund fühlen. Frauen dürfen innerhalb eines Jahres viermal spenden, Männer sechsmal.

Von Elena Everding