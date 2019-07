An Bord einer Diesellok kurz vor dem Bahnhof in Uetze-Dollbergen ist am Montag ein Brand im Motorraum ausgebrochen. Der Zwischenfall sorgte für massive Einschränkungen im Fernverkehr zwischen Hannover und Berlin gesorgt. Die ICE-Strecke konnte erst am Nachmittag wieder freigegeben werden.