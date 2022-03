Die Region Hannover will ihr Radwegenetz weiter ausbauen. Dafür rückt nun ein Abschnitt an der Kreisstraße 127 in Uetze in den Fokus der Behörde. Zwischen Benrode und Eltze soll eine Brücke umgebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 220.000 Euro. Der Start der Arbeiten steht unmittelbar bevor.