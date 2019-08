Uetze/Edemissen/Dedenhausen

Schützenhilfe für die Bürger, die sich für den Ausbau des kleinen Grenzverkehrs zwischen der Region Hannover sowie den Landkreisen Peine und Gifhorn einsetzen, kommt jetzt vom Edemisser Bürgermeister Frank Bertram. Die Gemeinde im Norden des Landkreises Peine fordert eine bessere Anbindung an die Bahnhöfe in Dedenhausen, Dollbergen und Meinersen-Ohof.

Bahnhöfe müssen mit dem Bus erreichbar sein

Die Erreichbarkeit der umliegenden Bahnhöfe für Bürger aus Edemissen und Verbesserungen im Tarifsystem an der Schnittstelle der Regionen Braunschweig und Hannover sind aus Sicht der Gemeinde Edemissen wichtige Punkte, der im nächsten Nahverkehrsplan eine hohe Priorität eingeräumt werden sollten, heißt es in einer Stellungnahme der Kommune zum Entwurf des neuen Nahverkehrsplans im Großraum Braunschweig.

Die Bahnhöfe in der Region Hannover sollten aus dem Landkreis Peine mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen sein, fordert Bertram. Denn viele Pendler aus der Gemeinde Edemissen nutzen die Bahnhöfe in Dedenhausen und Dollbergen, um klimaschonend mit der Bahn nach Hannover zu fahren. Eine Busverbindung gibt es zurzeit zu keinem der Bahnhöfe. Genutzt wird das Auto und – im Sommer – auch das Fahrrad, wobei es nur zwischen Dollbergen und Oelerse einen gut ausgebauten Radweg gibt.

Fahrzeiten des Busses waren nicht bedarfsgerecht

Die Verlängerung der Buslinie 507, sie startet in Edemissen, über die Peiner Kreisgrenze zum Bahnhof Dollbergen wurde nicht angenommen. Denn die Fahrzeiten waren nicht bedarfsgerecht und die Fahrpreise zu hoch, kritisiert die Gemeinde Edemissen. Eine Rückfahrt nach einem normalen Arbeitstag war nicht möglich.

Verbundtarif hat herausragende Bedeutung

Der Anschluss der Bahnhöfe Dollbergen, Dedenhausen und Hämelerwald sollte durch die Integration der Gemeinde Edemissen in das Tarifsystem der Region Hannover ergänzt werden, so der Vorschlag aus dem Edemisser Rathaus. „Ein Verbundtarif zwischen den Regionen Braunschweig und Hannover hat eine herausragende Bedeutung“, heißt es in der Edemisser Stellungnahme, ergänzt um den Hinweis auf die privaten und politischen Initiativen, die Tickets mit einheitlichem Preis über die Regions- und Landkreisgrenzen hinweg fordern.

Initiativen bereiten Sternfahrt für 31. August vor

Die nächste Demonstration der Initiative WEP-AG, die von Dedenhäusern und Eltzern unterstützt wird, wird für Sonnabend, 31. August, vorbereitet. Geplant ist eine Sternfahrt oder -wanderung nach Wehnsen, wo Radfahrer wie Fußgänger um 11 Uhr am Landjugendheim zu einer Kundgebung erwartet werden. Startpunkt in der Gemeinde Uetze ist um 10.30 Uhr der Bahnhof Dedenhausen.

Von Kerstin Wosnitza und Anette Wulf-Dettmer