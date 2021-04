Obershagen

Der frühere Ortsbürgermeister von Uetze-Obershagen, Werner Hübner, will mit dem Fischereiverein Früh Auf Celle, dem Biolandwirtschaftsbetrieb seines Sohnes Robert und Einwohnern ein Insektenparadies am Mühlenbergsee schaffen. Wer sich an der Aktion beteiligen will, sollte sich am Sonnabend, 24. April, um 10 Uhr am Ende des Schilfrohrsängerwegs einfinden. Wer will, kann eigenes Saatgut mitbringen und aussäen.

Anschließend wird der Biobetrieb Hübner eine Saatmischung aus 13 Blühpflanzen mit einer Drillmaschine in die umgepflügte Fläche am Ende des Schilfrohrsängerwegs einbringen. Die 2000 Quadratmeter große Fläche gehört dem Fischereiverein Früh auf Celle, der den See vor zwei Jahren gekauft hat. Mit der Aktion will Hübner nicht zuletzt die Einwohner animieren, auch im eigenen Garten blühende Biotope für Insekten anzulegen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller