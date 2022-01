Dedenhausen

Mit großem Elan startet die Gasthaus-Genossenschaft, die unter dem Namen „Bürgergenossenschaft Zum Bahnhof 40 – Dedenhäuser Zukunft e.G.“ firmiert, in das Jahr 2022. Ihr Zweck ist der Erhalt und der Weiterbetrieb des letzten Gasthauses in dem Uetzer Ortsteil. Der Vorstand hat sich jetzt getroffen und die weiteren Arbeitsschritte festgelegt.

Geld für Kauf schon zusammen

„Wir werden den Kaufvertrag mit dem Notar vorantreiben. Das sollte in den nächsten vier bis fünf Wochen über die Bühne gehen“, sagt der Genossenschaftsvorsitzende Reinhard Bührig. Das war bislang nicht möglich gewesen, weil die Bürgergenossenschaft noch nicht im Genossenschaftsregister eingetragen war. Dieser Vorgang, für den das Amtsgericht zuständig ist, hat fast ein Jahr gedauert.

Das Geld für den Kauf des Hauses samt Nebengebäuden und Garten hat die Genossenschaft laut Bührig längst zusammen. Allerdings reicht das Eigenkapital nicht, um das alte Fachwerkhaus mit einer Gesamtfläche von 800 Quadratmetern zu renovieren. Die Genossenschaft rechnet mit Kosten von mindestens 300.000 bis 400.000 Euro – und will einen Kredit bei der KfW aufnehmen und Zuschüsse beantragen.

Zum Gasthaus am Dedenhäuser Bahnhof gehört auch ein Garten. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Geplant ist im Saal einen neuen Fußboden zu verlegen, das Dach des Küchenanbaus zu erneuern und der Gaststube ein modernes Ambiente zu verpassen. In der ersten und zweiten Etage könnten jeweils eine Familienmietwohnung sowie zwei Single-Wohnungen oder alternativ Fremdenzimmer entstehen.

Leader-Region will Projekt fördern

Mit der Eintragung ins Genossenschaftsregister können die Dedenhäuser jetzt endlich konkrete Förderanträge stellen. „Die Zusage der Region Hannover liegt schon vor“, berichtet Bührig. Darüber hinaus hofft die Bürgergenossenschaft auf Geld aus dem EU-Leader-Programm. Uetze ist Teil der Leaderregion Aller-Fuhse-Aue. „In das Programm aufgenommen ist unser Projekt“, sagt Bührig. „Wir haben ein umfangreiches Konzept erstellt, und Leader-Vertreter waren vor Ort und haben sich alles angeschaut. Wir sind als förderwürdig anerkannt worden.“

Offen ist jedoch, wie hoch der Zuschuss sein wird. 250.000 Euro wäre die maximale Fördersumme. Der Zuschuss sei abhängig vom Kostenvolumen eines Projekts und ob es gemeinnützig oder nicht gemeinnützig sei, erklärt der Vorsitzende.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für gemeinnützige Projekte kann die Förderung demnach bei 80 Prozent der Kosten liegen, bei nicht gemeinnützigen reduziert sich der Anteil auf 60 Prozent. „Ich gehe davon aus, dass wir nicht als gemeinnützig anerkannt werden“, sagt Bührig dazu. Nicht zuletzt sei die Zuschusshöhe auch davon abhängig, wie viele Projekte in der Leader-Region Aller-Fuhse-Aue geplant seien und wie viel Geld damit für die einzelnen Antragsteller zur Verfügung steht.

Generalversammlung für Juli geplant

Punkt drei auf der To-do-Liste: Der Vorstand will versuchen, im neuen Jahr den Kontakt zu den Genossenschaftsmitgliedern intensiver zu gestalten. So soll es eine Generalversammlung geben, an der prinzipiell alle Mitglieder teilnehmen können. Zur Gründungsversammlung durften wegen der Corona-Pandemie nur 24 Mitglieder kommen. Inzwischen hat die Genossenschaft 230 Mitglieder, die einen oder auch mehrere Anteile zu je 250 Euro gezeichnet haben. Sie alle bekämen demnächst ein Zertifikat mit ihrer Genossenschaftsnummer sowie eine Quittung über ihre gezeichneten Anteile zugeschickt, kündigt Bührig an.

Darüber hinaus will der Vorstand allen Mitgliedern mit einer Urkunde „auf edlem Papier“ für ihr Engagement danken. „Diese wird wahrscheinlich bei der Generalversammlung übergeben“, sagt Bührig. Für die Versammlung werde ein Termin im Juli angestrebt, um bei Bedarf „nach draußen ausweichen zu können.“ Übrigens nimmt die Genossenschaft weiterhin neue Mitglieder auf. Denn je mehr Anteile gezeichnet werden, desto weniger Kredite müssen aufgenommen werden.

Von Anette Wulf-Dettmer