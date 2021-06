Uetze

Der neue Windpark Immenberg südlich der Ortschaft Uetze ist verkauft – und zwar sieben Windenergieanlagen (WEA) an die Genossenschaft NaturEnergie Region Hannover und ein Rad an eine lokale Gemeinschaft von Grundstückseigentümern. Das hat das Unternehmen Baywa.re mitgeteilt, das den Park gebaut hat und auch die technische Betriebsführung übernimmt.

Die Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Uetze haben sich, einen Anteil von jeweils zehn Prozent an den sieben Bürgerwindrädern der NaturEnergie reservieren lassen. „Im Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung werden wir beraten, ob wird die Anteile kaufen“, sagt Geschäftsführer Andreas Fitz.

Alte Anlage kommt nach Moldawien

Der neue Windpark mit den acht je 199,5 Meter hohen WEA wird pro Jahr circa 70 Gigawattstunden Strom erzeugen, das entspricht dem Jahresverbrauch von 22.700 Durchschnittshaushalten. Damit verdoppelt sich laut Baywa.re die Leistung gegenüber den alten acht Anlagen, die demontiert wurden. Diese werden jedoch nicht verschrottet, sondern laut Firmensprecherin Karin Kreuzer in Moldawien wieder aufgebaut.

Die Genossenschaft NaturEnergie aus Neustadt am Rübenberge betreibt im Uetzer Gemeindegebiet bereits zwei Bürgerwindparks, Immenberg ist der dritte. Unter dem Dach der Genossenschaft gibt es für jeden Bürgerwindpark eine eigene Betreiber GmbH & Co KG, deren Anteilseigner sind Kommanditisten der Gesellschaft. Für die acht neuen Windräder mit einer Nabenhöhe von 141 Meter, wurden zwei Bürgerenergiegesellschaften gegründet Bürgerwindpark Uetze 1 und 2. Für beide können laut Angaben des Naturenergie-Geschäftsführer Marcus Biermann keine Anteile mehr gekauft werden, die Gesellschaften sind voll.

Die Gemeinde Uetze ist über ihre Wirtschaftsbetriebe bereits an einem Windrad in Schwüblingsen und an zwei Anlagen in Katensen, die Ackerstrom betreibt, beteiligt. Zudem gehört den Wirtschaftsbetrieben ein Windrad im Windpark Wilhelmshöhe.

Von Anette Wulf-Dettmer