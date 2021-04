Hänigsen/Obershagen

Ein Flugblatt, das die Bürgerinitiativen Umwelt Uetze und Wathlingen in Hänigsen und Obershagen verteilt haben, bringt Uetzes Bürgermeister Werner Backeberg in Rage. Er wirft den Bürgerinitiativen (BIs) vor, mit dem Schreiben völlig unnötig die bisherige Gesprächsgrundlage zwischen der Gemeinde Uetze und den Umweltschützern zu zerstören. In dem Flugblatt geht es um die vom Konzern K+S geplante Abdeckung des Wathlinger Kalibergs mit belastetem Bauschutt und Boden sowie die beantragte Flutung des Bergwerks Niedersachsen-Riedel mit Haldenwasser aus Sehnde.

Zornig macht den Bürgermeister die Behauptung der BIs, dass die Vorschläge örtlicher Politiker, eine Umgehungsstraße zu bauen, von Anfang an ein reines Ablenkungsmanöver und ein Täuschungsversuch gewesen seien. Die Gemeinde Uetze favorisiert den Ausbau eines Waldwegs vom Röhndamm zum Kaliberg, um die Ortsdurchfahrten Hänigsen, Dachtmissen und Sorgensen zu entlasten. Die Bürgerinitiativen kritisieren, dass es nicht einmal ansatzweise einen Plan und Geld für eine solche Straße gebe.

Bürgermeister spricht von absurder Unterstellung

Für Backeberg ist die „absurde Unterstellung“ eines Ablenkungsversuchs ein Schlag ins Gesicht all derer, „die sich mit großer Ernsthaftigkeit Gedanken über mögliche Alternativen gemacht haben, um die Verkehrsbelastung in den Ortschaften zu reduzieren“. Der Bürgermeister fragt, wovon die gemeinsamen Beratungen der politischen Gremien der Stadt Burgdorf und der Gemeinde Uetze ablenken sollten.

Backeberg erinnert daran, dass die Gemeinde Uetze in ihre Stellungnahme zum Genehmigungsverfahren für die Kalibergabdeckung die Forderungen der BI Umwelt Uetze übernommen hat. Außerdem stelle die BI ein beratendes Mitglied im Umweltausschuss des Uetzer Rates. Backeberg fordert: „Diese Vorwürfe dürfen so nicht im Raum stehen bleiben. Ich erwarte hier eine Klarstellung. Wie soll sonst eine vertrauensvolle Zusammenarbeit weiter möglich sein?“

Gemeinde kümmert sich nur um Verkehr

„Für die Stellungnahme der Gemeinde sind wir dankbar“, sagt Wolfgang Tannenberg, Vorsitzender der BI Umwelt Uetze. Ansonsten kümmere sich die Kommune aber nur um den Lastwagenverkehr zum Kaliberg, nicht aber um die Ursachen dieses Verkehrs. Wenn man den Verkehr um Hänigsen herumleite, benachteilige man zum Beispiel die Osterwiesen, Nienhagen und das Naturschutzgebiet Brand.

Der Verkehr – egal, wo er langgehe – werde nicht weniger und verursache Lärm, Kohlendioxid und andere Belastungen, gibt Tannenberg zu bedenken. Daraus folgern die Umweltschützer in ihrem Flugblatt: „Wer den Verkehr verhindern will, der muss die Haldendeponie und die Bergwerksflutung verhindern!“

„Wir vermissen einen Einsatz der Politiker aus Uetze und Wathlingen auf Landesebene gegen das Projekt“, sagt Tannenberg. Hingegen setze sich der Celler Kreistag im Land offensiv gegen die K+S-Pläne ein.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller