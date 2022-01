Uetze

In der Gemeinde Uetze gibt es inzwischen fünf Stationen für zertifizierte Corona-Schnelltests. In den neuen Anlaufstellen in Dollbergen und Hänigsen können sich die Menschen sogar ohne Anmeldung montags bis sonnabends von 7 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr kostenlos testen lassen. „Es ist super, dass wir jetzt Testmöglichkeiten in den drei größten Ortschaften haben“, sagt Uetzes Bürgermeister Florian Gahre (SPD) lobend auch über das Engagement von Cengiz Ersu. „Ohne Teststationen in der ländlichen Region kämen die aktuellen Corona-Regeln einem Lockdown gleich.“

Für den neuen Rathauschef sind diese „niederschwelligen Angebote gut, da sie mithelfen, das Testen in der Gesellschaft zu verankern.“ Denn alle müssten sich eigentlich viel öfter testen für das gesellschaftliche Zusammenleben. Er appelliert an alle: „Bittet testet euch trotz Impfung und Boostern regelmäßig.“ Dies solle somit nicht nur dann passieren, wenn es die Corona-Regeln vorschreiben, zum Beispiel für Besuche von Veranstaltungen und Restaurants, sondern auch für den ganz normalen Alltag im Familienkreis. Denn laut Gesundheitsamt der Region werden Infektionen oft in Familien weitergetragen.

Gahre hat aber nicht nur den Schutz der Senioren im Blick. Wichtig sei auch, diejenigen zu schützen, die nicht geimpft werden können. „Das sind in ersten Linie die ganz kleinen Kinder. Sie können nur geschützt werden, wenn sich die Erwachsenen regelmäßig testen.“

Uetzer Corona-Testanbieter Ersu will lange Öffnungszeiten

Edeka-Händler Ersu hatte sich persönlich darum gekümmert, weitere Teststationen nach Uetze zu holen. „Ich brauche selbst öfter Schnelltests und musste dafür oft lange Anfahrtswege in Kauf nehmen“, berichtet er. Er habe sich intensiv damit beschäftigt, viel umgehört und sei schließlich auf die Gottschalks gestoßen. Johanna Gottschalk und ihr Mann Pamir betreiben außer den beiden Testbussen auf den Edeka-Parkplätzen in Dollbergen und Hänigsen vier weitere stationäre Anlaufstellen im Raum Hannover.

„Mir war wichtig, dass es lange Öffnungszeiten gibt“, betont Ersu, „und auch sonntags getestet wird.“ Das mache es für alle einfacher, die am Montag sehr früh losmüssen. Außerdem sieht Ersu in der Station in Dollbergen auch ein gutes Angebot für die Pendler, die mit den Zügen in Richtung Hannover und Wolfsburg fahren.

Für Test kein Smartphone nötig

Für einen Corona-Schnelltest wird in Dollbergen und Hänigsen keine Anmeldung benötigt. Ebenso wenig sind ein Smartphone oder eine E-Mail-Adresse erforderlich – alles funktioniert auch analog und trotzdem schnell. Damit wolle man vor allem Älteren, die im Umgang mit digitalen Medien oft unsicherer seien, einen einfachen Zugang zu Corona-Tests ermöglichen, erläutert Betreiberin Johanna Gottschalk.

Burak Bakivci gibt die Personalien der zu testenden Person im Laptop ein. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Uetzer Bürgermeister Florian Gahre lässt sich im Bus testen

Bürgermeister Gahre probiert die Teststationen an diesem Vormittag gleich aus. Beim Betreten des Busses gibt Tester Burak Bakivci Name und Adresse Gahres in einen Laptop ein. Weiter geht es durch den schmalen Gang zur Untersuchungsecke, wo Bakivci das Testkit öffnet und einen Nasenabstrich nimmt. Das alles hat nicht länger als fünf Minuten gedauert.

Das zertifizierte Ergebnis, das nach 15 Minuten vorliegt, kann Gahre ausgedruckt mitnehmen. Wer nicht so lange warten will, kann es sich auch per E-Mail zuschicken lassen. Alle, die Smartphone und QR-Code einsetzen wollen, sind in Dollbergen und Hänigsen ebenfalls an der richtigen Adresse.

Von Anette Wulf-Dettmer