Hänigsen

Am dritten Augustwochenende wird in Uetze-Hänigsen traditionell Volks- und Schützenfest gefeiert. Doch dieses fällt wegen der Corona-Pandemie das zweite Jahr in Folge aus. Die Bürgerschützen wollen aber wenigstens in kleinem Rahmen und intern feiern. Einen öffentlichen Programmpunkt gibt es jedoch – den Open-Air-Gottesdienst im Eichenhain hinter dem Schützenheim. Dort hatte Pastor Steffen Lahmann auch im vergangenen Jahr mit vielen Schützen die Andacht gefeiert.

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag, 15. August, um 10 Uhr. „Nicht wie im Gemeindebrief angegeben um 10.30 Uhr“, erklärt Pastor Lahmann. Um das Infektionsrisiko so klein wie möglich zu halten, bittet er die Besucher, bis zu ihrem Sitzplatz einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zudem sei es ratsam, sich eine Sitzgelegenheit mitzubringen.

Für seine Mitglieder hat der Bürgerschützenverein für Sonnabend, 14. August, einen Festkommers in Uniform vorbereitet. Wer von 17 bis 21 Uhr auf dem Hof des amtierenden Bürgerschützenkönigs Frank Habermann dabei sein will, musste sich vorher anmelden. Der Kommers findet zudem im Sitzen an Gruppentischen unter Einhaltung der Hygieneregeln statt. Genauso streng geht es auch beim Schützenvesper zu, das nach dem Gottesdienst um 12 Uhr auf dem Hof Dehning beginnt. Schluss soll um 16 Uhr sein.

Von Anette Wulf-Dettmer