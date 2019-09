Schwüblingsen

„Das Thema Wassernot ist momentan in aller Munde“, sagt Landfrau Anette Kobbe, die gemeinsam mit ihrem Ehemann im Uetzer Ortsteil Schwüblingsen einen landwirtschaftlichen Betrieb führt. Deshalb sei ihr die Idee zu einer Informationsveranstaltung über den Wasserschutz gekommen. Gemeinsam mit dem Wasserverband Peine lädt die Schwüblingserin für Freitag, 20. September, zu einer Besichtigung des Wasserwerks und eines Ackers ein.

Geschrieben werde derzeit viel über den drohenden Wassermangel, über Feldberegnung und Nitratbelastung des Grundwassers durch intensive Landbewirtschaftung. „Mir ist jedoch wichtig, mit den Menschen direkt zu sprechen und ihre Fragen zu beantworten“, sagt Kobbe, die sich als stellvertretende Vorsitzende des Landfrauen-Kreisverbands Burgdorf ehrenamtlich engagiert. Dafür sei die Informationsveranstaltung gedacht.

Das Ziel heißt: Unbelastetes Grundwasser

Die Grundwasserqualität beschäftigt die Landwirte rund um das Trinkwassergewinnungsgebiet Burgdorfer Holz seit Jahrzehnten. Sie arbeiten deshalb mit dem Wasserverband Peine, der das Wasserwerk am Schwüblingser Kreisel betreibt, intensiv zusammen. Das Ziel beider Kooperationspartner: Das Grundwasser, das sich unter den landwirtschaftlichen Flächen bildet, nicht mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zu belasten.

Zwischenfrüchte fördern die Bodengesundheit

„Das gelingt vor allem mit dem Anbau von sogenannten Zwischenfrüchte nach der Ernte des Getreide und der Kartoffeln“, erläutert Kobbe. Die Zwischenfrüchte halten – einfach ausgedrückt – die Pflanzennährstoffe aus dem Dünger in den oberen Bodenschichten, sodass sie nicht ins Grundwasser sickern. Darüber hinaus beeinflussen die Zwischenfrüchte die Bodengesundheit positiv, sodass weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden müssen. „Wir werden ein Feld mit Zwischenfrüchten besichtigen und dort ein Bodenprofil ausgraben“, kündigt sie an. Anhand des Bodenprofils könne man erkennen, was die Zwischenfrüchte im Boden bewirken.

Der Zwischenfruchtanbau ist bei den Landwirten, die Ackerflächen im Wassergewinnungsgebiet bewirtschaften, seit Jahren Standard. Die Betriebsgemeinschaft Natila – Natur-Tier-Landwirtschaft – zu der Hof der Familie Kobbe, der Betrieb von Stefan Dralle in Schwüblingsen und der Betrieb Bode aus Steinwedel gehören, hat laut Anette Kobbe in diesem Sommer auf 160 Hektar Zwischenfrüchte angebaut. Die Felder liegen sowohl im Wassergewinnungsgebiet als auch außerhalb dieser Zone.

Zwei Besichtigungstouren am 20. September

Am 20. September bietet Kobbe zwei Veranstaltungen an, ab 14 Uhr für Mitglieder des Landfrauen-Kreisverbands und ab 17 Uhr für alle Bürger. Treffpunkt ist jeweils am Wasserwerk am Schwüblingser Kreisel. Sandra Ramdohr vom Wasserverband Peine wird die Besucher durch das Werk führen und erläutern, wie das sogenannte Rohwasser aus den fünf Förderbrunnen zu Trinkwasser aufbereitet wird. Die Besucher erfahren zudem, ob das Wasser aus dem Burgdorfer Holz mit Nitrat oder Abbauprodukten von Pflanzenschutzmitteln belastet ist.

Anmeldungen für die beiden Infoveranstaltungen nimmt Anette Kobbe ab sofort entgegen unter Telefon (05175) 2126 oder per E-Mail an anette.kobbe@gmx.de.

Von Anette Wulf-Dettmer